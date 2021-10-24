Tradizioni e feste della Tuscia: 200mila euro dalla Regione Lazio

Dalla Macchina di Santa Rosa alle sagre delle castagne: soldi per 31 tra Comuni e Pro Loco

24/10/2021 - 06:37



VITERBO - Dalla Macchina di Santa Rosa alla festa patronale di Nepi, dalla promozione post Covid di Montefiascone al presepe vivente di Corchiano. E ancora: le sagre delle castagne nei centri sui Cimini e quella delle ciliegie a Celleno. Contributo di circa 200mila euro per 31 tra Comuni e Pro loco della Tuscia dal bando regionale 2021 in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari.

L’elenco è stato approvato dalla Giunta Zingaretti il 16 settembre ed il 18 ottobre è arrivato il decreto presidenziale con il riparto ufficiale delle risorse. Una torta da un milione e 265mila euro. Le manifestazioni ammesse al patrocinio oneroso sono 190 suddivise in tre differenti fasce economiche, alle quali corrisponde rispettivamente l’assegnazione di 20mila euro per le manifestazioni in fascia ''A'' che hanno ottenuto una valutazione compresa tra 80 e 100 punti; 9mila euro per le manifestazioni in fascia ''B'' che hanno ottenuto una valutazione compresa tra 60 e 79 punti; 4mila euro per le manifestazioni in fascia ''C'' che hanno ottenuto una valutazione compresa tra 40 e 59 punti.

Nella Tuscia arriveranno 199mila euro. Ecco i beneficiari e i relativi importi come riportati dalla Regione:

Comune di Viterbo Trasporto macchina di Santa Rosa (fascia A) 20.000 euro

Comune di Acquapendente ''I Pugnaloni di Acquapendente'' (fascia B) 9.000 euro

Comune di Barbarano Festività in onore di S. Barbara Patrona di Barbarano Romano (fascia B) 9.000 euro

Comune di Bassano in Teverina Festa patronale dei SS Fidenzio e Terenzio 2021 (fascia B) 9.000 euro

Comune di Bolsena Festa di Santa Cristina 2021 (fascia B) 9.000 euro

Comune di Bomarzo Rievocazione storica in onore del Santo patrono Sant'Anselmo (fascia B) 9.000 euro

Comune di Canepina Le giornate della castagna 2021 – 39esima edizione (fascia B) 9.000 euro

Comune di Caprarola 65esima Sagra della nocciola (fascia B) 9.000 euro

Comune di Castel Sant'Elia Settembre Castellese (fascia B) 9.000 euro

Comune di Celleno 34esima Festa delle ciliegie (fascia B) 9.000 euro

Comune di Farnese Festa popolare dell'Assunta (fascia b) 9.000 euro

Comune di Marta Memorie di parole, immagini, suoni: la nostra festa tra emozioni reali e realtà (fascia B) 9.000 euro

Comune di Nepi Feste patronali dei Santi Tolomeo e Romano (fascia B) 9.000 euro

Comune di Soriano nel Cimino Sagra delle castagne 54esima edizione (fascia B) 9.000 euro

Comune di Arlena di Castro E…state Arlena - Sagra del lombrichello (fascia C) 4.000 euro

Comune di Blera Per San Martino ogni mosto diventa vino (fascia C) 4.000 euro

Comune di Capranica Natale a Capranica 2021 (fascia C) 4.000 euro

Comune di Grotte di Castro Sagra della patata (facia C) 4.000 euro

Comune di Latera Estate Laterese XXI ed. (fascia C) 4.000 euro

Comune di Lubriano ''Le Regioni e le Ragioni della Chianina: 800 anni di storia e cultura contadina, dal Medioevo alla fine della Mezzadria'' (fascia C) 4.000 euro

Comune di Montalto di Castro Celebrazioni della solennità di Santa Maria Assunta e Madonna dello speronello (fascia C) 4.000 euro

Comune di Onano Tradizione, sapori ed integrazione sociale durante le feste natalizie (fascia C) 4.000 euro

Comune di Oriolo Romano Festeggiamenti in onore della Madonna della Stella (fascia C) 4.000 euro

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Pro Loco Montefiascone Promozione Montefiasconese post Covid (fascia B) 9.000 euro

Pro Loco Onano Sagra della Lenticchia (fascia B) 9.000 euro

Pro Loco Bomarzo Tuscia deliziosa 21 (fascia C) 4.000 euro

Pro Loco Capranica Festeggiamenti patronali in onore di San Terenziano (fascia C) 4.000 euro

Pro Loco Corchiano Presepe vivente di Corchiano (fascia C) 4.000 euro

Pro Loco Orte Aspettando Sant'Egidio (fascia C) 4.000 euro

Pro Loco Ronciglione Carnevale di Ronciglione 2021. Carnevale Social (fascia C) 4.000 euro

Pro Loco Tuscania Festeggiamenti in onore dei Martiri Secondiano, Veriano e Marcelliano (fascia C) 4.000 euro

Pro Loco Vignanello Infiorata del Corpus Domini (fascia C) 4.000 euro