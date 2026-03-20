RONCIGLIONE - Sorpresa nel giovedì di gara al torneo “Banca Lazio Nord” organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Punta del Lago, dove il ronciglionese Diocleziano Carletti si prende la scena con una vittoria inattesa.
Nel turno di ingresso del tabellone limitato 4.4, Carletti (4NC) ha superato con autorità il più quotato Giorgio Cruciani (4.5) della Tennis Academy Colle Diana Sutri, imponendosi con un netto 6-3, 6-1 e concedendo appena quattro giochi all’avversario.
Negli altri incontri, invece, i pronostici sono stati rispettati. Il 4.6 locale Pietro Venezia ha superato senza particolari difficoltà Emiliano Formoso (4NC) del Tennis Club Viterbo Giorgio Barili con il punteggio di 6-2, 6-4, guadagnando così l’accesso al turno successivo.
Nella parte bassa del tabellone limitato 4NC, vittoria anche per Marco Tedeschi della Polisportiva Tennis Vetralla, che ha avuto la meglio su Lorenzo Riccioni del Tennis Club Fabrica di Roma 2.0 con un doppio 6-3, 6-4.
Il torneo prosegue dunque nel segno dell’equilibrio, ma con Carletti pronto a vestire i panni dell’outsider capace di cambiare le carte in tavola.