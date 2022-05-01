Torna la Maratonina dei Tre Comuni

Il 22 maggio la 42esima edizione che partirà da Castel S.Elia e si snoderà tra Nepi e Civita Castellana

01/05/2022 - 07:42

di Alessandra Sorge

CASTEL SANT'ELIA - Colei che per definizione è conosciuta come la gara regina d'inverno, quest'anno si vestirà con i colori e i profumi della primavera. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, la 42esima edizione della Maratonina dei Tre Comuni tornerà a splendere domenica 22 maggio, con partenza ed arrivo a Castel Sant'Elia. Ancora presto per parlare di numeri, durante la presentazione che si è tenuta ieri nel comune di Castel Sant'Elia, gli organizzatori hanno voluto mantenere il massimo riserbo sul numero dei partecipanti (che comunque non supererà i 1200 pettorali per motivi organizzativi) e sui nomi da record. Le iscrizioni sono ancora aperte e nei prossimi giorni gli organizzatori della As. Atletica Nepi potrebbero sciogliere qualche riserva.

Presenti all'incontro Riccardo Viola, presidente del Coni regionale, Ugo Baldi, delegato provinciale del Coni, Fabio Martelli, presidente Fidal Lazio, Roberto de Benedettis, presidente ACSI Italia.

A fare gli onori di casa il presidente Massimo Gai, insieme al sindaco di Castel Sant'Elia Vincenzo Girolami. Presenti anche gli amministratori dei comuni organizzatori: il sindaco di Nepi Franco Vita e Carlo Angeletti, assessore allo sport del comune di Civita Castellana.

'Ringrazio tutti per essere qui oggi - esordisce Gai. - Dopo questi due anni di pandemia finalmente ci avviamo verso una normalità di cui tutti sentivamo il bisogno. La maratonina è pronta a tornare al suo storico fulgore e ad accogliere podisti da ogni parte d'Italia. Eventi come questo non si limitano alla sola competizione sportiva, ma sanno coniugare lo sport con la cultura e il turismo, aspetti che dobbiamo valorizzare al massimo',

Sulla stessa lunghezza d'onda il primo cittadino Girolami che si sofferma sull'importanza del turismo sportivo:'Questo evento richiama nel nostro territorio un flusso importante di persone, dall'atleta professionista al saltuario, che rimangono affascinati dal nostro territorio. Turismo e sport è un binomio che costituisce un'accoppiata vincente. Nei nostri comuni non manca nulla: dagli insediamenti etruschi ai castelli medievali e rinascimentali, senza contare le bellezze naturalistiche, e tutto questo va messo a sistema grazie alla Maratonina che costituisce un'attrattiva turistico-culturale e socio-economica che dobbiamo divulgare e valorizzare'.

Nel prendere parola il presidente del Coni Riccardo Viola si congratula con l'Atletica Nepi per aver ottenuto la stella di bronzo al merito sportivo e rimarca l'importanza di creare nelle province delle realtà sportive 'caratterizzanti':'La nostra regione ha bisogno di essere valorizzata sotto l'aspetto sportivo, non dobbiamo essere 'romacentrici', ma al contrario dobbiamo sfruttare le nostre peculiarità contraddistinguendoci. Cultura, turismo e sport devono marciare insieme, bisogna adottare discipline sportive che possano essere seguite, supportate e valorizzate. Bisogna 'caratterizzarsi' in qualche specialità, ci sono tante opportunità dove si può investire e creare valore aggiunto.

Il Presidente Coni Regionale Riccardo Viola

Dopo l'intervento del pres. Fidal Lazio Fabio Martelli che ha ricordato il successo di numerosi atleti dopo aver partecipato alla maratonina, si è tenuto il tradizionale momento della presentazione del piatto, realizzato dall'artista Lucia Moscatelli: 'Ho scelto di rappresentare il viso di una donna perchè ho voluto assorbire l'essenza e l'intimità stessa della Maratonina. Un po' come dare il 'la' a questa visione, per rappresentare 'la'passione, 'la'fatica, 'la determinazione', tutti elementi che la Maratonina racchiude in se con orgoglio''.

Massimo Gai e l'artista Lucia Moscatelli