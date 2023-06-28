Torna la Giornata dell'economia, appuntamento il 4 luglio a Viterbo

Verranno presentati il Rapporto sull'economia dell'Alto Lazio e due focus sulla ceramica sanitaria viterbese.

28/06/2023 - 14:10











VITERBO – Torna con un doppio appuntamento a Viterbo e Rieti la Giornata dell'Economia organizzata annualmente dalla Camera di Commercio Rieti Viterbo, durante la quale sara' presentato il secondo Rapporto sull'economia dell'Alto Lazio insieme a due focus dedicati alla ceramica sanitaria, a cura del Centro Ceramica di Civita Castellana, e alla 'Pump valley' reatina realizzato dall'Ente camerale in collaborazione con Federlazio ed Unindustria.



La Giornata dell'Economia si svolgerà a Viterbo il 4 luglio alle ore 11, presso la Sala Consiglio dell'Ente camerale di via Fratelli Rosselli, 4, e a Rieti il 6 luglio alle ore 11, presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio in via Paolo Borsellino, 16.



L'ingresso è libero, è gradita la conferma di partecipazione ai link:



Giornata Economia Viterbo



https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giornata-delleconomia-viterbo-663484709627?aff=ebdssbdestsearch



Giornata Economia Rieti



https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giornata-delleconomia-rieti-663507658267?aff=ebdssbdestsearch



Info: www.rivt.camcom.it, email segreteria.generale@rivt.camcom.it