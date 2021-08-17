MONTALTO DI CASTRO -Grande ritorno in Maremma, per Il Mercatino da Forte dei Marmi, con una due giorni fra la parte laziale e quella toscana.
Domenica 22 agosto, infatti, il Tour 200% Forte dei Marmi ripassa per Marina di Montalto di Castro. Lunedì 23, un esordio tanto atteso: finalmente, per la prima volta, ad Albinia.
Veniamo ai dettagli: l’evento di domenica 22, a Marina di Montalto di Castro, si svolge dalle 7.00 del mattino a mezzanotte, sul Lungomare Harmine.
Il “debutto” di lunedì 23 agosto, ad Albinia, si tiene in piazza delle Regioni, dalle 7.00 alle 22.00.
In entrambe le occasioni, turisti e residenti appassionati del “Versilia Style” potranno ritrovare la consueta e rinomata proposta commerciale caratterizzata da abbigliamento di tendenza, calzature, borse ed altri accessori. Ma anche biancheria per la casa, pizzi, beach wear, profumeria ed enogastronomia di alto livello.
Tutti articoli selezionati da operatori impegnati a valorizzare le eccellenze dell’artigianato toscano che ben interpretano il gusto ricercato e glamour divenuto così celebre.
Ribadiamo, quindi, i due appuntamenti: domenica 22 agosto, Il Mercatino da Forte dei Marmi torna a Marina di Montalto di Castro!! Lunedì 23, arriva per la prima volta ad Albinia. Eventi all’aperto che assicureranno uno shopping in tutta tranquillità.
Per ulteriori informazioni accedere alla pagina Facebook www.facebook.com/ilmercatinodafortedeimarmi