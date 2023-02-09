Tim porta la fibra ultraveloce a Orte

L'investimento stimato è di un milione di euro, progetto in sinergia con il Comune

09/02/2023 - 12:25



ORTE - Tim attraverso FiberCop, la società infrastrutturale del Gruppo, ha avviato a Orte un innovativo piano di cablaggio che, con un investimento stimato di circa 1 milione di euro e in sinergia con l'Amministrazione comunale, porta la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ad Internet fino a 10 Gigabit/s. La città laziale, infatti, è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, che ha l'obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni ftth (fiber to the home) secondo il modello del co-investimento previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche.

Gli interventi per la realizzazione della nuova rete, che saranno coordinati da Tim, sono già iniziati in molte zone della città, in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili, con l'obiettivo di collegare circa 2.200 unità immobiliari alla conclusione del piano.

Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti. Nel caso sia necessario effettuare scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri. Tim opererà in partnership con l'Amministrazione comunale per limitare il disagio ai cittadini e procedere speditamente con la realizzazione della nuova rete.

Grazie a questo piano, Orte avrà una rete in fibra ottica ancora più performante di quella che già oggi è a disposizione di cittadini e imprese grazie alla tecnologia FTTCab, che rende disponibili collegamenti fino a 200 megabit per 3.200 unità immobiliari.

La nuova rete super-veloce consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio, a beneficio di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, consentendo la fruizione di servizi video ad alta definizione (eventi sportivi, film, serie tv), la didattica ed il lavoro a distanza da parte di più persone, la condivisione di contenuti, la gestione di videocamere e sensori da remoto ed i servizi di realtà virtuale di ultima generazione. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l'ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.

'Siamo orgogliosi di essere uno dei Comuni inseriti da Tim e FiberCop nell'ambizioso e vasto programma di digitalizzazione nazionale che si sta realizzando - afferma il Sindaco di Orte Dino Primieri - Come amministrazione comunale abbiamo colto l'opportunità offerta da Tim e FiberCop di dotare il nostro territorio di una rete in fibra ultraveloce a supporto dello sviluppo delle imprese e del miglioramento della qualità della vita dei cittadini contribuendo alla crescita dell'economia di Orte. Connessioni affidabili e veloci costituiranno l'elemento portante dei nuovi servizi ai cittadini che l'Amministrazione sta predisponendo con i progetti finanziati dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza nel capitolo della transizione digitale. L'investimento di FiberCop sulla Fibra Ottica è di fondamentale importanza per Orte e per tutta la cittadinanza, e collaboreremo concretamente con l'azienda per attivare un coordinamento che limiti i disagiai cittadini, dia precise garanzie sui ripristini stradali e permetta alle lavorazioni di procedere spedite'.

'Grazie agli ingenti investimenti fatti da Tim e FiberCop e alla proficua collaborazione con l'amministrazione comunale, Orte rientra in un ambizioso progetto che si propone di realizzare su tutto il territorio nazionale una rete interamente in fibra – dichiara Massimiliano Caputi, responsabile Field Operations Line Lazio di Tim - Si tratta di un'infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori e con una qualità elevatissima che consentirà a Orte di fare un passo importante sulla strada dell'innovazione. A beneficiarne saranno le imprese locali che avranno accesso a tutti i servizi digitali necessari allo sviluppo del proprio business, e i cittadini per i quali disporre di collegamenti ultraveloci è un aspetto fondamentale per migliorare la qualità della vita'.