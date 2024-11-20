Testimoni involontari, alla Cisl focus sulla violenza assistita

Durantini: 'Nei primi sei mesi dell'anno 125 donne hanno contattato il 1522'

20/11/2024 - 11:34



VITERBO - La violenza di genere vista e vissuta con gli occhi di un bambino. Su questo tema verterà l'incontro organizzato dalla Cisl di Viterbo per il prossimo 22 novembre in collaborazione con il Coordinamento Donne Cisl, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

L'incontro, diretto da Daniela Bocci e Elisa Durantini, Segretaria Generale della Cisl Viterbo, vuole rappresentare un momento di ascolto e riflessione sul tema della violenza, avvalendosi di diverse professionalità del settore che, da anni, lavorano a stretto contatto con donne maltrattate e i loro figli.

'La violenza di genere - ha affermato Daniela Bocci, Responsabile del Coordinamento Donne - può colpire doppiamente i bambini e i ragazzi che la subiscono. In un primo momento, quando si è testimoni involontari o quando si subiscono le violenze in prima persona, situazioni che creano traumi già nell'immediato; in un secondo momento quando gli effetti a lungo termine producono quella che viene definita la trasmissione intergenerazionale della violenza'.

Il focus verterà sull'analisi di questi aspetti con gli interventi del Questore Luigi Silipo, dell'avvocato Giuseppe Picchiarelli, la psicologa Asl Eleonora Di Marco, la referente progetti Caritas Francesca Durastanti e Marta Nori, presidente dell'associazione Kyanos.

'Secondo dati Istat - prosegue Elisa Durantini - in Italia le chiamate al 1522 nei primi 6 mesi del 2024 sono state il 70% in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Solo nella provincia di Viterbo 125 donne si sono rivolte al numero antiviolenza per chiedere aiuto. Dobbiamo ragionare su questi numeri.'.

L'incontro, aperto a tutti, si terrà nella chiesa di san Giacomo e Martino in via Saffi alle ore 9.30 con la partecipazione della sindaca Chiara Frontini, il presidente della provincia Alessandro Romoli, don Claudio Sperapani vicario episcopale, l’Avvocato Roberto Saccarello, dell'Ordine dei Cavalieri di Malta, e Rosita Pelecca Segretaria Regionale Cisl Lazio.