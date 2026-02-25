Terme Salus Viterbo, sfida contro la Virtus Cagliari

Sabato alle 15:30 lottava di ritorno di Serie A2, dopo il ko con Selargius, le viterbesi cercano punti decisivi per restare in corsa

25/02/2026 - 15:14



VITERBO - Con la consueta seduta del martedì pomeriggio sono ripartiti gli allenamenti delle Terme Salus Viterbo, attese dalla seconda gara casalinga consecutiva contro una formazione sarda.

Dopo il brutto ko contro Selargius, il team guidato in panchina da coach Carlo Scaramuccia dovrà vedersela sabato pomeriggio, a partire dalle 15:30, con la Virtus Cagliari per un match che farà parte del programma dell’ottava giornata di ritorno del campionato di serie A2.

La classifica rimane molto complicata, con il penultimo posto attuale che condannerebbe la squadra viterbese al ritorno in serie B e con il numero di partite residue che diventa sempre più esiguo. Questo match sarà fondamentale per provare a mantenere accesa la fiammella della speranza, anche se la settimana non è certo iniziata nel migliore dei modi per lo staff viterbese che ha dovuto fare i conti con lo stop in allenamento di Adriana Cutrupi: “Ha subito un infortunio abbastanza importante alla caviglia – commenta il tecnico viterbese – e credo che sarà quasi impossibile recuperarla per la gara contro Cagliari. Se non dovesse esserci perdiamo un riferimento importante sotto canestro in termini di punti, rimbalzi, esperienza e tutto quello che una giocatrice come lei può darci, soprattutto contro un’avversaria come Virtus Cagliari che in area ha giocatrici in grado di essere molto pericolose. Proveremo a recuperarla in extremis ma, se non fosse possibile, sapremmo trovare le giuste alternative e sono sicuro che, chi avrà più minuti, cercherà di sfruttarli nel migliore dei modi”.

Intanto sono stati comunicati i nomi dei due arbitri che dirigeranno la gara di sabato pomeriggio tra Terme Salus e Sardegna Marmi Virtus Cagliari. Si tratta dei signori Silvio Faro di Tivoli (RM) e Francesco Rosato di Roma.