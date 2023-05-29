Tennis: in serie B primo punto della 'Saggini costruzioni' contro il Terracina

29/05/2023 - 15:17



VITERBO - Il primo punto è finalmente arrivato in casa viterbese e il ghiaccio è stato rotto in un campionato ancora tutto da giocare, con prevalenza di pareggi.

Sull’impianto della Strada Tuscaniese, poteva anche essere una vittoria per la “Saggini Costruzioni”, ma non tutti i portacolori del circolo viterbese sono riusciti ad esprimersi al massimo. L’importante è, però, aver lasciato al Tiro a Volo di Roma l’ultima posizione della classifica.

Il TC Sardegna di Terracina ha registrato subito un ritiro, quello di D’Annibale, opposto a Nicolò Dessì, fermatosi per l’eccessiva stanchezza accumulata nel match di recupero di due giorni prima. Sorprendente, poi, Artieri, che ha vinto contro Di Micco, mentre Marco Dessì ha ceduto a Dica dopo un interminabile incontro. Montani ha perduto poi con Russo, per cui ai doppi del pomeriggio si è arrivati in parità, che è rimasta pure al termine (3-3), dopo il ritiro dei portacolori di Terracina nella sfida con Marco Dessì e Montani. Onorevole, infine, la sconfitta di Artieri in coppia con Nicolò Dessì, contro avversari sulla carta superiori.

Il tecnico Paolo Ricci saluta con soddisfazione il primo punto, ma pensa già alla prossima gara spronando i suoi per dare ancora di più, magari sperando anche nel rientro di Fausto Barili.