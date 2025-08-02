Tennis giovanile: ottimi risultati per i viterbesi nel primo weekend di agosto

Sabrina Rocchi tra le migliori 16 dItalia nellUnder 14 femminile

02/08/2025 - 13:10



VITERBO - Fine settimana da incorniciare per il tennis giovanile viterbese, protagonista nel primo weekend di agosto sia sul piano organizzativo che nei risultati ottenuti in campo.

A brillare è soprattutto Sabrina Rocchi, giovane atleta di Acquapendente allenata dal Maestro Andrea Pelucchi presso il Tennis Club ‘90 Orvieto. La promettente tennista è entrata ufficialmente tra le migliori 16 giocatrici italiane Under 14 femminile, grazie alla brillante prestazione nel 20° Master nazionale del progetto Tennis Trophy Fitp Kinder Joy of Moving, disputato sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma.

La Rocchi, classificata 3.2, ha superato al primo turno Vittoria Sberna (Tennis Club Santa Margherita, Liguria) con il punteggio di 4-6, 7-5, 10-8, e successivamente ha avuto la meglio su Sara Chierici (Tennis Club Castenaso, Emilia-Romagna), sempre 3.2, vincendo 6-4, 6-2.

Il suo percorso si è interrotto contro la lombarda Domitilla Patrizia Pizzi, classificata 3.1 e tesserata per il Tennis Club Milano Alberto Bonacosa. Dopo aver vinto il primo set per 6-1, Sabrina ha ceduto nei successivi parziali 2-6, 8-10, al termine di un match molto combattuto.

In crescita anche la sorella Martina

Buone notizie anche per la sorella Martina Rocchi, classificata 3.4 e anch’essa in crescita nel percorso tecnico-tattico. Dopo una lunga battaglia, Martina ha superato Margherita Caffaretti (3.4, Tennis Club Genova) per 6-7, 6-1, 12-10, ma si è dovuta arrendere al turno successivo contro la più quotata Veronica Palmeri (3.2, Circolo Tennis Palermo), che ha chiuso l’incontro con un netto 6-2, 6-0.

Successo organizzativo per la tappa speciale “Etruscki Cup”

Ottima riuscita anche per la tappa speciale della Etruscki Cup, organizzata presso il Circolo Tennis Davis ‘76 di Civita Castellana, grazie alla perfetta sinergia tra il Direttore di Gara Sergio Piscitelli e il Giudice Arbitro Giuseppe Valenti.

Nel tabellone inaugurale del torneo maschile Under 14, da segnalare la vittoria del romano Giulio Manfredi (classifica 4.5, Tennis Club ASD Paolo Rosi), che ha superato con un doppio 6-3 il 4NC Gabriele Faggioli, portacolori del Circolo Tennis Padel Nepi.