Tennis Club Viterbo, al via il Trofeo Lazio Banca Nord. Festa di fine stagione tra successi e nuovi traguardi

Dal 15 luglio il torneo di quarta categoria con 1.000 euro di montepremi. Intanto il circolo celebra una stagione da incorniciare con istituzioni, soci e campioni

06/07/2026 - 16:43



VITERBO – Archiviata una stagione ricca di soddisfazioni, l'Asd Tennis Club Viterbo Giorgio Barili è pronto a tornare protagonista anche sui campi. Da mercoledì 15 luglio prenderà infatti il via il tradizionale Trofeo Lazio Banca Nord, torneo riservato ai tennisti di quarta categoria del Centro Italia, con un montepremi complessivo di 1.000 euro.

A dirigere la manifestazione sarà Massimiliano Affinita, chiamato ancora una volta a garantire il regolare svolgimento di un appuntamento ormai consolidato nel calendario del tennis regionale.

L'avvicinamento al torneo è stato accompagnato dalla tradizionale festa di fine stagione organizzata dal circolo di strada Tuscanese, una serata all'insegna della convivialità che ha riunito soci, atleti e istituzioni per celebrare i risultati raggiunti nel corso dell'annata sportiva.

La cena, presentata da Agostino, è stata animata dalla musica di Ciapica, dal buffet curato da G-Best, dal karaoke e dal dolce finale firmato dalla Pasticceria Casantini. Tra gli ospiti anche la sindaca di Viterbo Chiara Frontini e il sindaco di Bolsena Andrea Di Sorte, che hanno condiviso con il circolo i festeggiamenti.

L'occasione è servita soprattutto per celebrare cinque importanti traguardi della stagione 2025-2026: la promozione della squadra maschile in Serie B, ormai pronta al debutto nella nuova categoria; il titolo italiano conquistato dagli Over 40, laureatisi campioni con lo Scudetto; la convocazione di Fausto Barili ai Mondiali Over 40; l'ottimo percorso delle squadre amatoriali TPRA e la vittoria delle Arance nel tradizionale torneo sociale della frutta.

Tra sorrisi, anniversari dei soci e il clima piacevole della serata, il Tennis Club Viterbo ha così chiuso un'annata ricca di successi, guardando già al prossimo appuntamento agonistico con il Trofeo Lazio Banca Nord, che da metà luglio porterà sui campi del circolo decine di tennisti pronti a contendersi il titolo.