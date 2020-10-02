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Temporali, forti raffiche di vento e rischio grandinate
Il bollettino della Protezione Civile per le prossime 18 ore
02/10/2020 - 18:41

VITERBO - il Dipartimento della Protezione Civile del Lazio ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal primo mattino di domani, sabato 3 ottobre 2020, e per le successive 12-18 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio; allerta gialla per criticità idraulica su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti e Bacini di Roma.

La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. 




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