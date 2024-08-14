Temperature di fuoco a Viterbo: bollino rosso per il capoluogo della Tuscia

Linterruzione dellondata di caldo e le previsioni per Ferragosto

14/08/2024 - 18:31



VITERBO - Sembra che Caronte, così è stata ribattezzata l’ondata di caldo dell’estate 2024, non voglia lasciare la notoriamente fresca Viterbo: le temperature sono diventate insostenibili, tanto che si registra uno scenario da bollino rosso anche per Ferragosto in 22 città italiane, tra cui il capoluogo della Tuscia.

Pare però che dopo 33 giorni dal 15 luglio, quindi il 18 agosto, la calura tropicale dell’anticiclone africano possa acquietarsi. Oggi non sembra comunque essere giornata: con massime alte nel Sud, ma anche nel Centro-Nord e nel Centro, la situazione del nostro Paese lascia spazio a qualche rovescio solo sulle pianure piemontesi e lombarde.

Cosa si prevede invece per Ferragosto? Un nucleo di aria meno calda in quota si sposterà dalle Baleari verso la Sardegna. Si stima che l’isola possa essere interessata da rovesci, con picchi di caldo però stabili sui 37-38 gradi.

Con lo stop a Caronte in Italia si prevede un calo anche di 10 gradi in alcune zone del Centro-Nord, con possibili temporali nel weekend e una flessione delle temperature diffusa. L’attendibilità della previsione che fa coincidere l’allontanarsi dell’anticiclone con il 18 agosto è del 90%.

Nei prossimi giorni la situazione potrebbe essere questa: temperature in lieve abbassamento tra Sardegna, Nordovest e alto versante tirrenico nella giornata di venerdì 16; un sabato 17 agosto di grandine localizzata su gran parte delle Alpi e un’instabilità generale con fenomeni localizzati (temporali possibili in Toscana, Sardegna a rischio instabilità soprattutto nell’entroterra); forte diminuzione delle temperature in particolare al Centro-Nord, deboli temporali nel Sud peninsulare e instabilità sul Triveneto, in estensione fino alle regioni centrali con manifestazioni forti e grandinigene.