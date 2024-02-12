Teatro Boni e Unitus insieme per una percorso formativo

'Metamorfosi - Workshop motivazionale', condotto da Sandro Nardi e riservato agli studenti dell'ateneo di Viterbo

12/02/2024 - 16:47



ACQUAPENDENTE - Il Teatro Boni di Acquapendente e l'Università degli Studi della Tuscia (DAFNE - Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali) insieme per un nuovo progetto di formazione teatrale. 'Metamorfosi - Workshop motivazionale' è il nome del percorso innovativo e coinvolgente riservato agli studenti dell'ateneo di Viterbo, che attraverso esso potranno affrontare le proprie sfide personali e professionali con fiducia e determinazione, il tutto finanziato con i fondi del bando 'Arti e creatività' della Regione Lazio.

Questo percorso teatrale interattivo è costruito infatti per fornire strumenti pratici al miglioramento individuale, con la docenza di Sandro Nardi, attore, autore, regista, che del Teatro Boni è da molti anni, e con successo, direttore artistico. 'Metamorfosi - Workshop motivazionale' offrirà ai partecipanti l'opportunità di esplorare personali motivazioni, potenziare capacità personali, sviluppare una nuova prospettiva per affrontare le sfide quotidiane.

'Attraverso l'uso creativo del teatro - spiega Nardi - si stimola la curiosità, si promuove il benessere fisico e psicologico e si potenzia l'attitudine a relazioni sociali positive e attive. Un percorso di intrecci, dinamiche e discipline serviranno a conoscere, confrontarsi, capire e analizzare, prendere consapevolezza delle proprie potenzialità e promuovere empowerment per una migliore coscienza dell'ambiente dove si vive e si studia, oltre che per affrontare meglio un prossimo futuro lavorativo'.

Il workshop avrà una durata di 20 ore complessive distribuite su 10 incontri e inizierà il 21 febbraio 2024 presso l'Università degli Studi della Tuscia (Aula 13 del Polo di Agraria), per concludersi il 15 maggio. Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo reperibile tramite il QR Code presente sulla locandina. Per maggiori informazioni, contattare il numero 0761.357357 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 10:00.