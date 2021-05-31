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TC Viterbo, ancora una vittoria della B2
In D1 girone chiuso al primo posto
31/05/2021 - 18:54

VITERBO - Domenica di campionati a squadre per il Tennis Club Viterbo conclusasi con 2 belle vittorie per 4-2 arrivate in contemporanea

dai ragazzi della B2 e da quelli impegnati in D1.

La squadra di B2 , sponsorizzata da Saggini Costruzioni, è partita subito forte contro il circolo Junior di Perugia, sulla cartauna delle squadre più pericolose del girone.

Nei primi 2 singolari sono arrivati subito 2 punti viterbesi grazie a NiccolóDessì ( 3/6 6/4 6/2 su Militi Ribaldi) e di un ottimo Raffaele Censini ( 6/4 6/4 su Gilberto Casucci).

Poi Nicola Montani portava con sicurezza la squadra sul 3-0 battendo 7/5 6/1 Davide Natazzi, l’unico punto perugino nei singolari è arrivato da Tomas Gerini su uno sfortunato Marco Dessì: partito benissimoe chiuso 6/1 il primo set, ma costretto al ritiro per crampi all’inizio del terzo.

Doppi decisivi dunque e la coppia composta da Giacomo Gobbi e NiccolóDessì assicurano la vittoria finale al Tc Viterbo con un preziosissimo 7/6 6/2 su Gerini-Militi Ribaldi. Mentre lo Junior Perugia si aggiudicava l’altro doppio 14-12 al supertie break del terzo. Una vittoria importantissima in una settimana ricca di impegni per la squadra che sarà impegnata mercoledì 2 in trasferta a Pontedera e poi domenica 6 al TC Viterbo contro il Tennis club Italia di Forte dei Marmi.

Grande soddisfazione anche per la vittoria dei ragazzi della D1.La squadra sponsorizzata da Banca Lazio Nord e To be Rent, si è qualificata al tabellone regionale come prima del girone chiudendo la prima parte di campionato con solo vittorie, l’ultima arrivata contro Punta del Lago per 4-2 grazie ai successi in singolare di Fausto Barili, di Francesco Marziali su Ippolitoni e di Marco Calandrelliche ha chiuso 6/4 al terzo set un incontro durato più di 3 ore con Luca Massetti.

Il punto decisivo è arrivato poi dal collaudatissimo doppio Barili-Calandrelli su Coppi-Massetti.




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