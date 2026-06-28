Tarquinia piange Corrado Gelli: muore dopo 16 giorni dal grave incidente

L'uomo era ricoverato in condizioni critiche dall'11 giugno. Padre del centrocampista della Primavera della Lazio Valerio Gelli, era molto conosciuto anche nel mondo dello sport

28/06/2026 - 12:00



TARQUINIA - Si è spento ieri, sabato 27 giugno, dopo oltre due settimane di ricovero Corrado Gelli, rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto la sera dell'11 giugno lungo la strada provinciale Montarozzi, nei pressi dell'area delle tombe etrusche di Tarquinia. La sua morte ha suscitato profondo dolore non solo nella città etrusca, ma anche nella vicina Blera, dove era molto conosciuto e stimato.

Le condizioni dell'uomo erano apparse subito disperate dopo il violento ribaltamento dell'auto sulla quale viaggiava. I soccorritori lo avevano trasportato in eliambulanza all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove è rimasto ricoverato fino al decesso. Nell'incidente erano presenti anche i suoi due figli, mentre gli accertamenti sulla dinamica dello schianto erano stati affidati alle autorità competenti.

La notizia della scomparsa ha colpito profondamente il mondo dello sport. Corrado Gelli era infatti il padre di Valerio Gelli, centrocampista della formazione Primavera della SS Lazio. Il club biancoceleste ha espresso la propria vicinanza al giovane calciatore e ai suoi familiari con un messaggio di cordoglio, nel quale il presidente, lo staff tecnico, i compagni di squadra e tutto il settore giovanile hanno manifestato affetto e partecipazione al dolore della famiglia.

Numerose anche le testimonianze di stima arrivate dal territorio. L'Unione nazionale veterani dello sport, sezione di Tarquinia, e l'associazione culturale La Maschera – Piccolo centro d'arte hanno voluto ricordare Corrado Gelli, così come gli Amatori Fulgur Tuscania, realtà sportiva nella quale svolgeva il ruolo di arbitro.

Particolarmente toccante il ricordo della società, che ha sottolineato come Gelli avesse sempre interpretato il suo incarico con passione, disponibilità e il sorriso, condividendo con tutti l'amore per il calcio. Un impegno che lo aveva reso una figura apprezzata da giocatori e dirigenti, ben oltre il semplice ruolo ricoperto in campo.

Oltre all'attività sportiva, Corrado Gelli era stato candidato al consiglio comunale di Blera nelle ultime elezioni amministrative. Proprio in seguito al grave incidente, il sindaco Nicola Mazzarella aveva scelto di annullare i festeggiamenti previsti per la vittoria elettorale, ritenendo che il momento di forte apprensione vissuto dalla comunità imponesse rispetto e sobrietà.

Con la sua scomparsa, Tarquinia e Blera perdono una persona conosciuta e benvoluta, il cui ricordo resta vivo tra familiari, amici e quanti hanno condiviso con lui l'impegno nello sport e nella vita della comunità.