Tarquinia partecipa al 40esimo Forum della Fascia Costiera Ligure Tirrenica e del Mar di Sardegna

05/05/2023 - 12:37



TARQUINIA - “Pesca Mare e Sostenibilità Marina” questo il titolo del 40esimo Forum della Fascia Costiera Ligure Tirrenica e del Mar di Sardegna che si terrà a Gaeta dal 5 al 6 maggio nella suggestiva cornice di Palazzo de Vio.

Un evento organizzato dal Rotary Club Formia-Gaeta e Rotaract Formia-Gaeta, con il contributo di Camera di Commercio di Frosinone e Latina, Informare Azienda speciale della CCIAA di Fr e LT, Blue Forum Italia Network, Terre di Coreno Prodotti per l’edilizia, ANCI Lazio. Con il patrocinio della Regione Lazio, Arcidiocesi di Gaeta, Comune di Gaeta, Parco Regionale Riviera di Ulisse, Parco Regionale dei Monti Aurunci, Provincia di Latina, Comune di Minturno, Comune di Spigno Saturnia, Comune di Santi Cosma e Damiano, Comune di Formia, Ordine dei Biologi del Lazio e dell’Abruzzo, Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cassino; partner dell’evento Lisa Tibaldi Terra Mia; partner tecnico Gruppo Ecoliri SpA.

Il Forum quest’anno si presenta ricco di spunti ed approfondimenti con relatori prestigiosi. “Un momento di confronto”, commenta il Sindaco di Gaeta Cristian Leccese, “che si preannuncia molto interessante con temi ed argomenti di stretta attualità. Il forum, infatti, pone in risalto il mare inteso come risorsa produttiva collegata a temi di sostenibilità ambientale e sociale, oltre che economica e turistica”. Continua il Sindaco: “Una tre giorni che si focalizza sul Mare Nostrum, sulle attività ad esso connesse, sulla sua salvaguardia e che vede la partecipazione di 5 distretti e 41 club rotariani. “Siamo lieti”, afferma il Presidente del Rotary Club Formia-Gaeta Pasquale Ranucci, “di poter collaborare con l’Amministrazione comunale per la realizzazione della 40esima edizione del Forum della Fascia Costiera ospitando a Gaeta tutti i rappresentanti dei club costieri della Liguria, Toscana, Sardegna, Lazio, Campania e Calabria. Insieme affronteremo tematiche legate all’Economia del Mare delle comunità costiere ma sarà soprattutto un’importante occasione di crescita culturale grazie alla partecipazione di relatori di rilievo del mondo istituzionale, accademico, militare e di categoria. Professionisti da cui si può apprendere molto”.

Alessandro Giulivi sarà presente come relatore ed interverrà nel pomeriggio di sabato 6 maggio, in qualità di Sindaco di Tarquinia e Vicepresidente ANCI insieme a Giuseppe De Righi, Segretario Generale ANCI Lazio. Il loro intervento verterà su “Il coordinamento dei Comuni Costieri del Lazio”.