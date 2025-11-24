Tarquinia investe nella sicurezza: la Polizia Locale ottiene le abilitazioni al volo dei droni

Consegnati in Regione Lazio gli attestati ai due agenti formati grazie al bando 4.0 per le Polizie Locali

24/11/2025 - 07:17

di Serena D'Ascanio

TARQUINIA - Si è svolta il 10 novembre 2025, nella sede della Regione Lazio, la cerimonia di consegna degli attestati di abilitazione al volo dei droni ai rappresentanti della Polizia Locale di Tarquinia. Un momento significativo che segna un importante passo avanti verso una maggiore innovazione nei servizi di sicurezza del territorio.

All’iniziativa erano presenti il sindaco Francesco Sposetti e l’assessora regionale alla Sicurezza, Politiche giovanili e Pari opportunità Luisa Regimenti, che hanno premiato il comandante coordinatore Nicola Fortuna e il vice sovrintendente Gianfranco Felici. I due agenti hanno portato a termine un percorso formativo della durata di circa otto mesi e mezzo, suddiviso tra lezioni teoriche e pratiche, ottenuto grazie al finanziamento regionale del bando “4.0 per le Polizie Locali”, che ha incluso anche la fornitura del drone.

«L’acquisizione del drone e la formazione dei nostri agenti – ha dichiarato il sindaco Sposetti – rappresentano un valore aggiunto per la Polizia Locale e per l’intera comunità, che potrà contare su uno strumento innovativo al servizio della sicurezza e del controllo del territorio».

Al termine del corso, gli operatori hanno superato tre esami ENAC, conseguendo le patenti di pilota di drone:

A1-A3 , per operazioni in aree non critiche;

A2 , per voli in prossimità di persone non coinvolte;

SPECIFIC, che consente operazioni in aree riservate o in spazio aereo controllato.

Si tratta di un traguardo di grande rilievo, che conferma l’impegno della Polizia Locale di Tarquinia nel puntare su formazione continua, innovazione tecnologica e potenziamento delle competenze operative.

Il nuovo drone potrà essere utilizzato in diversi contesti: monitoraggio del territorio e del traffico urbano, rilievi di incidenti stradali, prevenzione dei reati ambientali, sorveglianza di eventi pubblici, attività di protezione civile e interventi di sicurezza integrata.

Il sindaco Sposetti e il comandante Fortuna hanno espresso un sentito ringraziamento all’assessora Regimenti per il sostegno concreto alle Polizie Locali attraverso progetti mirati a migliorare tecnologia, professionalità e servizi resi alla cittadinanza.

Una scelta che guarda al futuro, dotando la città etrusca di strumenti moderni e capaci di aumentare efficacia e tempestività delle operazioni sul territorio.