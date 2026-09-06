Tarquinia, torna Io Pittore per Caso: due giorni di arte, musica e creatività

L11 e 12 settembre la 27ª edizione della manifestazione: laboratori gratuiti, letture, danza e la tradizionale gara di pittura per bambini, ragazzi e famiglie

06/09/2026 - 12:00



TARQUINIA – L'11 e il 12 settembre torna a Tarquinia 'Io Pittore per Caso'. Giunta alla 27ª edizione, la manifestazione promossa dall'assessorato alle Politiche Giovanili si presenta quest'anno in una veste rinnovata, con laboratori artistici, letture, musica, danza e attività dedicate a bambini, ragazzi e famiglie. Un'edizione pensata per dare spazio e voce alle nuove generazioni, creando occasioni di incontro, espressione e partecipazione attraverso l'arte e la creatività.

Gli appuntamenti dell'11 settembre

-L'inaugurazione sarà alle 17 in piazza Cavour. A seguire, prenderanno il via quattro laboratori artistici gratuiti.

-'L'Arte delle Parole', a cura di Valeria Rosati, è rivolto ai partecipanti dai 10 anni in su e propone un percorso per sperimentare diversi strumenti e tecniche di scrittura, fino alla realizzazione del proprio nome sugli attestati finali.

-'Ti Di-Segno – Sperimentiamo il ritratto', a cura di Giulio Belli, permetterà ai partecipanti dai 9 anni in su di avvicinarsi alla pratica del ritratto dal vivo, attraverso l'osservazione e il disegno.

-'Stencil creativo', a cura di Chiara De Angelis, è dedicato ai partecipanti dagli 8 anni in su e offrirà la possibilità di sperimentare materia e pittura attraverso la tecnica dello stencil.

-Il laboratorio 'Acchiappa i tuoi sogni!', a cura dell'Associazione Cuori Blu, coinvolgerà i più piccoli, dai 4 anni in su, nella realizzazione di un originale acchiappasogni con fili, colori e materiali riciclati.

Alle 19, la street band della Banda 'Giacomo Setaccioli' accompagnerà con la propria musica le vie del centro storico, trasformando la serata in una festa diffusa.

Gli appuntamenti del 12 settembre

La giornata si aprirà presso la biblioteca comunale 'Vincenzo Cardarelli', dove alle 10 si terrà il laboratorio 'Yoga Panda a colori', a cura di Federica Olini, dedicato ai bambini dai 6 ai 9 anni. Alle 10.45 spazio alle letture itineranti a cura di Claudia Astolfi, con la collaborazione della Libreria Vita Nova, per portare storie e lettura nelle vie del centro. Alle 16.30, in piazza Cavour, prenderà il via la gara di 'Io Pittore per Caso', con la premiazione prevista alle 19. Si proseguirà dalle 19.30 con l'esibizione del giovanissimo cantautore tarquiniese Patrizio Ortenzi, che lascerà poi spazio alle esibizioni delle ASD Sunflower Academy e Arteritmica Tarquinia.

Il centro storico diventa parte della festa

Anche le attività commerciali del centro storico partecipano alla festa. Durante le due giornate, il ristorante La Quadra farà uno sconto speciale sul proprio menù, mentre Bar Cardo proporrà il 12 settembre una 'colazione a colori' d con marmellata e nutella dalle 9. E per chi passeggia tra le vie del centro, spazio a una piccola sorpresa: basterà cercare nelle vetrine il simbolo della tavolozza per scoprire menù e proposte speciali pensati per l'occasione.

Un'edizione costruita per i giovani

'Quest'anno abbiamo voluto immaginare una manifestazione capace di andare oltre la tradizionale gara di pittura – sottolinea l'assessore alle Politiche Giovanili Sara Corridoni –, costruendo un programma in cui i giovani possano essere protagonisti. L'arte diventa così uno strumento per incontrarsi, sperimentare, esprimersi e dare voce alla propria creatività. È questo lo spirito con cui abbiamo voluto costruire la 27ª edizione di 'Io Pittore per Caso''. L'iniziativa è organizzata con il contributo della Regione Lazio, il sostegno della Cooperativa Alice Nova, del Centro di aggregazione giovanile e della Pro Loco Tarquinia, con la partecipazione della Banda Setaccioli, della Libreria Vita Nova, delle ASD SunflowerAcademy e Arteritmica e di numerose attività commerciali del centro storico.

Come partecipare ai laboratori

Per ciascun laboratorio gratuito è previsto un massimo di 12 partecipanti. Per iscriversi occorre recarsi presso l'Infopoint, alla Barriera San Giusto.