Tarquinia, nuova mini pala meccanica per la Protezione Civile: un passo avanti per la sicurezza del territorio

Il sindaco Sposetti: Un investimento concreto per la tutela dei cittadini.

13/10/2025 - 07:02



TARQUINIA - In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, il 5 ottobre è stata inaugurata a Tarquinia la nuova mini pala meccanica multifunzione (Bob-Cat), messa a disposizione della Protezione Civile comunale.

Il mezzo, dotato anche di lama spazzaneve, è stato acquistato grazie a un finanziamento del Dipartimento della Protezione Civile nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il cofinanziamento del Comune di Tarquinia. Il progetto è stato redatto e presentato al bando nazionale dal comandante della Polizia Locale e della Protezione Civile, Nicola Fortuna.

La nuova mini pala meccanica rappresenta un mezzo polivalente e strategico, utile sia per le attività ordinarie – come la manutenzione del suolo e la gestione di interventi di pulizia urbana e rurale – sia per le emergenze legate a alluvioni, frane, incendi o nevicate.

Grazie alla sua agilità e compattezza, il Bob-Cat potrà essere impiegato anche nelle aree a viabilità ristretta, come le vie del centro storico, dove i mezzi più grandi non possono operare.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti numerose autorità civili e militari, tra cui il sindaco Francesco Sposetti, il comandante Nicola Fortuna, il responsabile del COC e presidente dell’Aeopc, Alessandro Sacripanti, e il direttore della Protezione Civile del Lazio, Massimo La Pietra.

Presenti anche il presidente dell’Università Agraria, Alberto Riglietti, il presidente dell’Aeopc Tuscania, Rossano Serafinelli, don Augusto Baldini, Massimo De Angelis (già responsabile dell’ufficio Protezione Civile della Polizia Locale e tra i promotori dell’iniziativa), il coordinatore del gruppo comunale di Allumiere, Alfonso Superchi, e il rappresentante del gruppo di Roccagorga, Alessandro De Nardis.

Numerosi anche i volontari e i cittadini intervenuti, insieme ai rappresentanti delle organizzazioni locali del territorio.

Durante la cerimonia, il responsabile del COC Alessandro Sacripanti ha consegnato targhe di riconoscimento alle autorità e ai rappresentanti delle associazioni di volontariato.

La benedizione del nuovo mezzo e del parco mezzi della Protezione Civile è stata officiata da don Augusto Baldini.

Con questa nuova acquisizione, la Protezione Civile di Tarquinia rafforza ulteriormente il proprio parco mezzi operativo, migliorando la capacità di intervento e risposta in situazioni di emergenza.

L’iniziativa conferma l’impegno dell’amministrazione comunale nel rafforzare la resilienza del territorio e nel tutelare la sicurezza e il benessere della comunità, grazie a una costante collaborazione tra istituzioni, volontari e cittadini.