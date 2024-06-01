Tarquinia, l'Infiorata del Corpus Domini in diretta YouTube

Il 2 Giugno a partire dalle ore 10:30

01/06/2024 - 16:11



TARQUINIA - Prosegue l'attenzione della Ermes WiFi Soluzioni Internet di Giancarlo Milione sui principali appuntamenti a carattere religioso che si svolgono a Tarquinia. Dopo gli eventi legati ai riti della settimana di Pasqua e alla Madonna di Valverde, patrona della Città, una nuova diretta streaming è prevista per Domenica 2 Giugno in occasione della Processione del Corpus Domini. Questa percorrerà il tradizionale e suggestivo Tappeto Floreale che dalla Cattedrale dei Santi Margherita e Martino si snoderà lungo Corso Vittorio Emanuele fino ad arrivare in Piazza del Comune (Giacomo Matteotti).

La Processione, con la partecipazione del Corpo Bandistico “Giacomo Setaccioli”, avrà inizio al termine della Celebrazione Ecauristica presieduta in Duomo dal Vescovo Gianrico Ruzza e animata dalla Cappella Musicale diretta da Walter Rosatini.

La trasmissione con inizio alle ore 10,30 sarà irradiata, con la collaborazione dell'Associazione Culturale Oltrepensiero, dagli Studi Tv della Ermes WiFi presso il Centro Commerciale Top16 sul Canale YouTube del Provider fornitore, nella fascia costiera dell'Alto Lazio, di servizi per la connessione internet anche tramite Fibra Ottica, al seguente indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=rvzRezW09AA

Nel corso del programma ampio spazio sarà riservato anche alla “Notte dei Fiori” promossa dal Comune di Tarquinia e dalla Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia con il patrocinio della Regione Lazio. Una notte di fede e di festa, quella di Sabato 1° Giugno, che culminerà nella celebrazione del Corpus Domini e vedrà impegnati quattordici gruppi infioratori composti in gran parte da giovani che realizzeranno altrettanti quadri e mosaici stradali composti da un manto di petali colorati disposti ad arte a raffigurare soggetti religiosi.