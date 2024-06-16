Tarquinia, il candidato sindaco Francesco Sposetti: 'L'amministrazione Giulivi in cinque anni sprechi e perdite di finanziamenti'

'Ha rimandato indietro 590.130 euro della Regione Lazio per la scuola e acquistato moto d'acqua e quad mai usati

16/06/2024 - 17:04



FRANCESCO COZZA CAPOSAVI VESMILE

TARQUINIA – 'L'amministrazione Giulivi promette progetti faraonici ma ha dimostrato in cinque anni la sua inefficienza, con sprechi e perdite di finanziamenti importanti per Tarquinia. Lo evidenziano i numeri. Ha perso 872.200 euro per il Lido, perché il progetto è stato presentato oltre il termine previsto dal bando. Il completamento del lungomare non sarà possibile 'in quanto l'istanza è stata presentata oltre il limite orario'. Questi sono i fatti documentati nel bollettino ufficiale della Regione Lazio numero 61 del 2021.

Ha rimandato indietro 590.130 euro della Regione Lazio per la scuola, perché non interessata. Per 'megalomania' e assenza di progetti concreti, ha rinunciato a risolvere i problemi urgenti di oggi, favoleggiando un ipotetico 'polo scolastico' da realizzare in futuro. Ha partecipato quindi a un bando per un 'polo scolastico unico' ma lo perde, perché il Comune non è proprietario dell'area. Ha speso 100mila euro per lasciare inutilizzati 10 mesi i container ai parcheggi delle scuole elementari.

Ha speso centinaia di migliaia di euro in consulenze legali inutili e dispendiose, nonché 40mila euro per carotaggi nell'area dell'ex centro chimico senza un progetto o scopo concreto. È stata 'bravissima' nell'elevare multe che, in un anno, sono arrivate a toccare quota 2milioni di euro. Ha cambiato 15 volte la cartellonistica della ZTL, dopo 10 ordinanze e 4 disciplinari. Ha acquistato videocamere non a norma per la Ztl, subito dopo sostituite a spese dei cittadini.

Ha acquistato moto d'acqua e quad mai usati. Non ha usato tutti i fondi ministeriali per la riduzione della TARI commerciale, un'altra occasione sprecata. Il sistema di raccolta dei rifiuti è inefficiente, con continui ripensamenti sul modo di gestione rispetto a quanto previsto nel bando iniziale, per un conseguente spreco di risorse. Infine, la partecipazione e la realizzazione dei bandi del PNRR sono portate avanti dagli uffici tecnici e non dai politici. Il 23 e 24 giugno, Tarquinia può finalmente voltare pagina'.

Francesco Sposetti

Candidato sindaco di Tarquinia