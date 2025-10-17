Tarquinia, giornata di donazione del sangue il 17 ottobre

17/10/2025 - 07:04



TARQUINIA - Venerdì 17 ottobre 2025, dalle ore 8.00 alle 11.00, l’Associazione Donatori Volontari della Polizia di Stato del Lazio (ADVPS Lazio) invita la cittadinanza a partecipare alla giornata di donazione del sangue che si terrà in via Igea, davanti all’ospedale di Tarquinia.

L’iniziativa rientra nella campagna di solidarietà promossa dall’Associazione, che da anni è impegnata nella diffusione della cultura della donazione e nel sostegno al Centro Regionale Sangue per far fronte alla diminuzione delle scorte registrata durante il periodo estivo.

Con la collaborazione del Centro Trasfusionale dell’ospedale di Viterbo, della Questura di Viterbo e del Commissariato di Polizia di Tarquinia, l’ADVPS Lazio rinnova l’invito a compiere un gesto di altruismo concreto, che può contribuire a salvare vite umane.

“Grazie all’impegno dei nostri donatori abituali e alla partecipazione di tanti nuovi volontari – spiegano i referenti dell’Associazione – stiamo riscontrando una crescente sensibilità verso la donazione. Sempre più cittadini si informano, chiedono chiarimenti e decidono di diventare donatori, consapevoli dell’importanza di questo gesto”.

Durante la raccolta, il referente provinciale e i volontari dell’Associazione saranno presenti per accogliere i donatori e fornire informazioni a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo della donazione.

Per chi intende donare, è raccomandato fare una colazione leggera, evitando latte e derivati, ma consumando tè, caffè, succhi di frutta, pane, biscotti secchi o fette biscottate con marmellata o miele. È inoltre importante bere molta acqua la sera precedente e prima della donazione, per favorire il corretto recupero fisico.

Al termine della donazione, tutti i partecipanti potranno gustare una colazione offerta presso il bar pasticceria Royal di Tarquinia: un piccolo gesto di ringraziamento e un momento di ristoro utile per reintegrare i liquidi e prevenire eventuali cali di pressione.

L’ADVPS Lazio sarà nuovamente impegnata nella raccolta di sangue mercoledì 11 dicembre 2025 a Viterbo, ultimo appuntamento dell’anno, prima di riprendere con le nuove giornate di donazione nel 2026.