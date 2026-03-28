Tarquinia, erosione al Lido, il sindaco replica alle polemiche

Francesco Sposetti difende gli interventi sulle spiagge: Scelte obbligate dai tempi del bando regionale, così non abbiamo perso 200mila euro

28/03/2026 - 16:06



TARQUINIA - 'Critiche infondate facendo finta di non conoscere atti, tempi e vincoli della pubblica amministrazione'. Così il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti replica alle polemiche sugli interventi di protezione delle spiagge del Lido dall'erosione costiera.

Il primo cittadino chiarisce che il finanziamento regionale 'deriva da un bando pubblicato a dicembre 2025, con tempistiche già in ritardo rispetto alla pianificazione ordinaria degli interventi per la stagione invernale. Nonostante ciò, l'amministrazione ha deciso di partecipare comunque, richiedendo e ottenendo il contributo massimo previsto e pari a 200 mila euro da spendere entro maggio 2026, in modo da non perdere risorse destinate al territorio. A fine gennaio la Regione Lazio ha inviato l'atto d'impegno che è stato prontamente formalizzato e accompagnato da una variazione di bilancio per consentire di rendere immediatamente disponibili i fondi e procedere quindi all'affidamento dei lavori'.

Sono, quindi, attualmente in corso l'installazione di barriere frangisabbia proprio per evitare che la sabbia invada la sede stradale o finisca nella rete fognaria; interventi di ripristino di alcuni tratti di duna; e opere movibili nell'area dell'ex base Cale, con l'obiettivo di limitare accessi non autorizzati e contenere l'erosione in attesa degli interventi strutturali.

'I pannelli sono stati progettati e realizzati per durare nel tempo, con materiali resistenti alla salsedine in modo da essere utilizzati anche nei prossimi anni - sottolinea il sindaco Sposetti -. Saranno, inoltre, decorati con disegni ispirati al mare e alla cultura etrusca. Verranno rimossi entro maggio, così come prevede il bando regionale e messi nuovamente in opera già dalla fine della prossima stagione balneare'. Il primo cittadino ribadisce infine che 'la tempistica degli interventi è stata obbligata dal calendario del bando: non procedere avrebbe significato perdere il finanziamento. Una scelta che, conclude, ha permesso di usare in modo oculato le risorse disponibili, realizzando opere utili subito e già predisposte per il futuro'.