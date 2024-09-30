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Tarquinia, due workshop per gli operatori turistici
Il 2 e il 3 ottobre, alla biblioteca comunale 'Vincenzo Cardarelli', due giornate dedicate al settore dell'accoglienza
30/09/2024 - 18:10

TARQUINIA - Cambiare il sistema turistico di Tarquinia, dal ricco patrimonio storico, artistico, culturale alla valorizzazione del Lido. Questo l'obiettivo dei due workshop curati da Adriana Miotto, Ceo di Just Good Tourism, e Paolo Grigolli, manager di destinazione già attivo in Trentino e Veneto. che si terranno, il 2 e 3 ottobre, alla biblioteca comunale 'Vincenzo Cardarelli', nell'ambito di un percorso formativo per operatori turistici. Il 2 ottobre, dalle 14,30 alle 17,30, si parlerà di turismo culturale e del cambio dei paradigmi, con la presentazione di nuovi prodotti ed esperienze legate a questo settore: buone pratiche, idee, spunti e sarà presentata un'analisi sul superamento dei modelli di gestione. Il 3 ottobre, dalle 9,30 alle 12,30, il focus sarà sul Lido e su quali possono essere le opportunità di sviluppo legate a un percorso condiviso con gli imprenditori del settore ricettivo per migliorare i servizi della principale località costiera di Tarquinia.




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