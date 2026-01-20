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Tarquinia, domenica 25 gennaio la pulizia della spiaggia Spinicci
Lassociazione ambientalista Fare Verde organizza Il Mare dInverno 2026, giunta alla XXXV edizione
20/01/2026 - 09:44

TARQUINIA - L’associazione ambientalista Fare Verde organizza anche quest’anno la manifestazione nazionale denominata “Il Mare d’Inverno 2026”, giunta alla XXXV edizione.

L’azione di pulizia delle spiagge si svolge in tutta Italia e a Tarquinia si terrà domenica 25 gennaio 2026, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, sulla spiaggia denominata “Spinicci – Pian di Spille”. L’ingresso all’arenile avverrà al km 4,500 dall’Agriturismo “Podere Giulio”.

L’evento si tiene con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, della Regione Lazio, del Comune di Tarquinia e dell’Università Agraria di Tarquinia.

Tutti i cittadini possono partecipare e a ciascuno saranno consegnati guanti e sacchetti per la raccolta dei rifiuti.

Sono 35 anni che il nostro sodalizio organizza questa manifestazione, che è la più longeva a livello europeo – dicono i volontari di Fare Verde Tarquinia – la nostra città fu tra le prime ad aderire a questa iniziativa che vuole denunciare lo stato di degrado in cui versano gli arenili italiani, aggrediti dall’erosione costiera e dai rifiuti portati dalle onde del mare o abbandonati sulla spiaggia da persone incivili.

Vi aspettiamo – concludono gli ambientalisti rivolti ai cittadini – per pulire assieme la spiaggia e trascorrere una mattinata a contatto con la natura.”

In caso di condizioni meteorologiche avverse la pulizia della spiaggia si terrà domenica 1° febbraio 2026, con gli stessi orari e modalità.




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