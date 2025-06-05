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Tarquinia, domani la presentazione del progetto Vat
Università Agraria e Rete Tarquinia in Commercio insieme per valorizzare il patrimonio agroalimentare del territorio
05/06/2025 - 17:08

TARQUINIA - Si svolgerà domani, venerdì 6 giugno, alle ore 15, presso la sala convegni dell’Università Agraria di Tarquinia, in via Garibaldi 17, la presentazione del progetto VAT, Valorizzazione Agroalimentare Tarquiniese.

Il progetto è svolto in collaborazione tra l’Università Agraria di Tarquinia, presieduta da Alberto Riglietti e la Rete d’impresa “Tarquinia in Commercio”, guidata da Gino Stella.

Durante la presentazione sarà esposto il programma dell’evento che ha ricevuto il patrocinio della Regione Lazio e il contributo dell’ARSIAL, l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio.

Università Agraria di Tarquinia




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