Tarquinia, domani la presentazione del progetto Vat

Università Agraria e Rete Tarquinia in Commercio insieme per valorizzare il patrimonio agroalimentare del territorio

05/06/2025 - 17:08



TARQUINIA - Si svolgerà domani, venerdì 6 giugno, alle ore 15, presso la sala convegni dell’Università Agraria di Tarquinia, in via Garibaldi 17, la presentazione del progetto VAT, Valorizzazione Agroalimentare Tarquiniese.

Il progetto è svolto in collaborazione tra l’Università Agraria di Tarquinia, presieduta da Alberto Riglietti e la Rete d’impresa “Tarquinia in Commercio”, guidata da Gino Stella.

Durante la presentazione sarà esposto il programma dell’evento che ha ricevuto il patrocinio della Regione Lazio e il contributo dell’ARSIAL, l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio.

Università Agraria di Tarquinia