Tarquinia, 2 milioni di euro al Gratta e Vinci

Il tagliando Mega Miliardario New venduto sul litorale in via delle Croci: il Lazio protagonista di un inizio 2026 da record

09/01/2026 - 09:52



TARQUINIA – La fortuna fa tappa sul litorale tirrenico. A Tarquinia è stata centrata una vincita da 2 milioni di euro con un Gratta e Vinci “Mega Miliardario New”, acquistato in un punto vendita di via delle Croci. Un premio di massimo livello che porta la cittadina viterbese sotto i riflettori nazionali del gioco d’azzardo.

A segnalare la vincita è Agimeg, che sottolinea come il Lazio si confermi assoluto protagonista di questo avvio di 2026 sul fronte delle vincite milionarie. Dopo i grandi colpi della Lotteria Italia – 5 milioni di euro a Roma, 2,5 milioni a Ciampino e 1 milione ad Albano Laziale – la regione torna a festeggiare anche grazie ai Gratta e Vinci.

Nel dettaglio, nelle prime settimane del nuovo anno sono state registrate tre vincite milionarie con tre diversi tagliandi. Due di queste appartengono alla storica e amatissima famiglia “Miliardario”: 5 milioni di euro vinti a Roma con il “Maxi Miliardario New” in una ricevitoria di piazza Eschilo 29; 2 milioni di euro a Tarquinia con il “Mega Miliardario New” acquistato in via delle Croci 5. A completare il quadro, un altro premio da 1 milione di euro centrato ancora a Roma con il tagliando “Edizione Speciale VIP”, venduto in via Val di Lanzo 39.

“Tre premi di massimo livello – evidenzia Agimeg – che confermano come il Lazio sia una delle regioni più fortunate di questo primo scorcio del nuovo anno”. Per Tarquinia, intanto, resta il sorriso e la curiosità su chi sia il nuovo, misterioso milionario.