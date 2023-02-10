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Tarquinia, 12esima edizione del concorso fotografico 'Memorial Emilio Valerioti'
Le foto vanno inviate entro il 20 marzo. La mostra si terrà dal 26 marzo al 2 aprile
10/02/2023 - 15:33

TARQUINIA - Dagli elementi della natura alla fotografia di strada e architettura; dalla ritrattistica e culture ai poeti tarquiniesi come fonte di ispirazione per uno scatto. Sono i temi della 12esima edizione del 'Memorial Emilio Valerioti', il concorso organizzato da Maria Antonietta Valerioti e dedicato al padre che aveva fatto della fotografia un'arte. 'Il concorso è rivolto a tutti gli appassionati della fotografia, senza limiti di età, - afferma Maria Antonietta Valerioti -, cui chiediamo di raccontare, attraverso le loro immagini, i temi che abbiamo scelto per quest'anno. Quattro le sezioni entro cui dovranno muoversi i fotografi per rappresentare visivamente i temi e i concetti richiesti: natura, la 'street photography', la fotografia architettonica, ritratti e culture, e i versi dei poeti tarquiniesi. Mi auguro una partecipazione ancora maggiore rispetto all'ultima edizione, segnata ancora purtroppo dal covid, che aveva visto iscritti di Tarquinia, Viterbo, Civitavecchia e Roma, e residenti in Veneto e Calabria, nonché in Francia e Argentina'. Ogni partecipante potrà proporre una o due foto, anche per categorie diverse, nel formato 20x30 cm, da spedire o portare a Foto Ottica Valerioti (corso Vittorio Emanuele n. 7) entro il 20 marzo. 'La mostra fotografica si svolgerà dal 26 marzo al 2 aprile, quando si terrà la cerimonia di premiazione – aggiunge Maria Antonietta Valerioti -. La foto vincitrice il primo premio assoluto e le migliori tra le varie aree in concorso saranno scelte a una giuria di qualità'. Nel 2022, il 'Memorial Emilio Valerioti' è stato vinto da Giorgia Stramacci, mentre i vincitori delle varie categorie sono stati Marco Favaretto, per 'Sotto questo sole', Roberta Massi, per 'Ti scatterò una foto', Domenico Moscatelli, per 'Mare mare', e Massimiliano Brizi, per 'Pazza idea'. Il concorso è realizzato in collaborazione con l'associazione Viva Tarquinia. Per tutte le info è possibile chiamare lo 0766 840886 o scrivere a otticavalerioti@gmail.com.




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