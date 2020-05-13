''Tamponi con urgenza per tutto il personale sanitario''

Dopo la bagarre passa alla Camera l'ordine del giorno proposto da Rotelli (FdI)

13/05/2020 - 15:39



La Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno, presentato dall'onorevole di Fratelli d'Italia, Mauro Rotelli in cui si chiede di ''provvedere con urgenza affinché tutto il personale sanitario sia sottoposto a tampone''. Nel prendere la parola il sottosegretario alla salute Sandra Zampa chiede di eliminare l'espressione ''con urgenza''.

Immediata la replica di Rotelli: ''Dopo tutto quello che stiamo passando da mesi, il sottosegretario non si rende conto della valenza politica della sua richiesta. Lo stesso sottosegretario che poche ore da ha dichiarato al Giornale di Sicilia di iniziare immediatamente il percorso dei test''. Rotelli ha chiesto quindi al sottosegretario di rivedere la sua posizione e di usare l'avverbio ''immediatamente'' al posto di quel ''con urgenza''. Alla fine la Camera approva l'ordine del giorno di Rotelli così come presentato dall'onorevole della Tuscia.