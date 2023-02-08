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Talete cerca un direttore amministrativo
Le candidature devono pervenire entro il 9 marzo
08/02/2023 - 13:22

VITERBO - Il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Talete S.p.A. rende noto che intende procedere alla ricerca di candidature, nei modi e nei tempi specificati nel sito internet aziendale www.taletespa.eu, per il conferimento dell’incarico di direttore ammnistrativo, mediante costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi del CCNL per i dirigenti delle imprese di pubblica utilità.

L’attribuzione dell’incarico è condizionata al possesso della laurea specialistica o Magistrale oppure di un diploma di laurea vecchio ordinamento, conseguito presso università o istituti di istruzione universitaria legalmente riconosciuti, in economia e commercio, ingegneria gestionale, giurisprudenza o equipollenti.

Necessaria l’esperienza di almeno 5 anni nella funzione di dirigente in aziende addette alla distribuzione idrica e/o a rete, in pubbliche amministrazioni o in aziende private con un fatturano attivo non inferiore a 50 milioni di euro.

Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 09/03/2023, a mezzo pec, al seguente indirizzo di posta elettronica: taletespa@sicurezzapostale.it

Tutte le comunicazioni relative alla selezione - compresi il calendario dei colloqui, l’elenco ammessi e le graduatorie - saranno rese note ai concorrenti esclusivamente sul sito internet aziendale nella sezione “Talete Trasparente - Selezione del Personale”.

 

 




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