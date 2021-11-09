Taglio erbe infestanti a Bagnaia e Grotte di Castro

L'intervento dal 10 al 19 novembre, occhio ai divieti

09/11/2021 - 10:13



VITERBO - Prosegue il taglio della vegetazione infestante con successivo spazzamento meccanizzato. Questo il calendario degli interventi che interesseranno Viterbo, Bagnaia e Grotte Santo Stefano, previsti dal 10 al 19 novembre: in città domani 10 novembre, in strada Santa Barbara, l'11 novembre in via della Biga di Castro e via Verrocchio, il 12 novembre in via Raffaello e via Piero della Francesca. Il 13 novembre, a Bagnaia, in via Tommaso Ghinucci. Ci si sposterà a Grotte Santo Stefano il 15 novembre, con interventi in via del Gioco, il 16 in via Belvedere, via San Biagio e via Sicilia, il 18 novembre in via della Croce e nel parcheggio tra via delle Grazie e via del Gioco, mentre il 17 e il 19 novembre gli interventi interesseranno nuovamente Viterbo con via San Biele.

Come da apposita ordinanza (n. 645 del 4 novembre 2021 – settore VIII), dalle ore 6,30 alle ore 15 nei giorni e nelle vie interessate dagli interventi sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, e, se necessario, interrotta o modificata la circolazione.

I provvedimenti sono portati all'attenzione dell'utenza anche tramite apposita segnaletica mobile collocata sul posto almeno 48 ore prima dell'avvio delle attività di taglio della vegetazione infestante e successivo spazzamento.

I veicoli trovati in sosta nelle vie e aree oggetto dell'ordinanza saranno rimossi a cura dell'amministrazione e a spese degli inadempienti.