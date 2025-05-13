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Sutri: i ragazzi speciali di Juppiter incontrano ''Quelli dei nitriti notturni''
L'assessore al welfare, Antonio Tosi: ''L'inclusione è uno stile di vita''
13/05/2025 - 07:39

SUTRI - Una giornata all'insegna dell'inclusione e della condivisione quella andata in scena domenia a Sutri.

Presso il Centro Ippico Rocchi, i ragazzi speciali di Juppiter hanno incontrato l'associazione 'Quelli dei Nitriti Notturni' per una giornata a contatto con la natura e i cavalli.

''Una giornata di emozioni e condivisione'' come ha sottolineato l'assessore alla politiche sociali, Antonio Tosi che è anche membro dell'associazione Quelli dei Nitriti Notturni.

''Sono orgoglioso di aver vissuto e reso possibile questa giornata speciale all'insegna dell'inclusione e della bellezza delle relazioni - ha raccontato l'assessore - Insieme ai ragazzi della Juppiter, abbiamo trascorso ore intense al Centro Ippico Rocchi, tra sorrisi, cavalli e nuovi legami che si sono creati con naturalezza. Grazie alla forza dello sport, al contatto con la natura e all'accoglienza autentica dell'associazionismo, abbiamo abbattuto barriere e costruito ponti. Ogni sguardo, ogni gesto, ogni risata ha reso questo evento indimenticabile''.

L'assessore Tosi ha quindi ringraziato l'associazione 'Quelli dei Nitriti Notturni', il Centro Ippico Rocchi e il Comune di Sutri, la Regione Lazio , l'Anci Lazio, la Provincia di Viterbo ''per aver creduto in questo progetto patrocinando l'evento''.

''Un grazie - ha aggiunto - anche al consigliere regionale Giulio Zelli e al sindaco Matteo Amori per la loro presenza dimostrando la  sensibilità nella tematica del sociale, e a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata: educatori, operatori, volontari e ovviamente i nostri straordinari ragazzi''.

L'assessore Tosi ha rimarcato come ''l'inclusione non è solo un obiettivo, è uno stile di vita. E giornate come queste ci ricordano quanto sia bello percorrere questa strada insieme''.




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