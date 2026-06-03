Sutri, al Museo Doebbing una giornata di studi su archeologia e valorizzazione del patrimonio

Sabato 13 giugno esperti e ricercatori a confronto nellambito della rassegna Appunti di Viaggio del Sistema MANEAT. In programma interventi sul Parco Archeologico di Sutri

03/06/2026 - 13:01



SUTRI - Sabato 13 giugno 2026, a partire dalle ore 10:00, il Museo di Palazzo Doebbing di Sutri ospiterà una Giornata di studi dedicata alla storia, all’archeologia e alla valorizzazione del patrimonio culturale, inserita nel calendario di “Appunti di Viaggio”, la rassegna promossa dai Musei del Sistema MANEAT (Musei, Archivi e Biblioteche dell’Etruria Meridionale).

L’iniziativa rappresenta un importante momento di confronto tra studiosi, archeologi, ricercatori e operatori culturali, con l’obiettivo di approfondire il ruolo del patrimonio storico e archeologico di Sutri nel più ampio contesto della tutela, della ricerca e della promozione culturale del territorio.

Il progetto ha trovato fin da subito una convinta condivisione da parte dell’Amministrazione comunale di Sutri, grazie alla collaborazione del Sindaco Matteo Amori, della Consigliera alla Cultura Claudia Mercuri e del Direttore del Museo di Palazzo Doebbing Prof. Arch. Pietro Paolo Lateano.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco Matteo Amori e del Direttore Pietro Paolo Lateano che coordinerà e modererà i lavori.

Il programma prevede gli interventi di esperti del settore che affronteranno temi legati alla conservazione, alla ricerca e alla valorizzazione dei siti archeologici. Tra gli argomenti al centro del dibattito figurano il futuro del Parco Archeologico di Sutri, il confronto con l’esperienza del Parco Archeologico del Colosseo e nuovi studi dedicati all’origine e al significato dell’anfiteatro romano di Sutri.

Al termine della sessione mattutina, i partecipanti potranno vivere un’esperienza immersiva attraverso il pranzo tematico “A tavola con i gladiatori”, organizzato sulla suggestiva terrazza del Museo di Palazzo Doebbing.

Nel pomeriggio, i lavori proseguiranno con ulteriori approfondimenti dedicati alla gladiatura a Sutri, tra mito e realtà, e al ruolo strategico del Parco Archeologico quale motore di sviluppo culturale, turistico ed economico per l’intero territorio della Tuscia.

La manifestazione si concluderà con una visita guidata all’anfiteatro romano, a cura di Archeoares, offrendo ai partecipanti l’opportunità di approfondire direttamente sul campo i temi affrontati nel corso della giornata.

L’evento, a ingresso libero, si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio culturale promosso dal Sistema MANEAT con il contributo della Regione Lazio, confermando il ruolo di Sutri come punto di riferimento per la ricerca, la divulgazione e la promozione della storia e dell’archeologia dell’Etruria meridionale.

È possibile richiedere maggiori informazioni scrivendo una e-mail all’indirizzo sutri@archeoares.com.