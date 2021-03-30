Suona la campanella: si torna a scuola

Momentaneo stop della Dad e ritorno tra i banchi fino alle scuole medie

30/03/2021 - 07:00



VITERBO - Niente Dad. Le lamentele, la disperazione, i commenti dei genitori sfiniti sono accontentati: oggi si rientra a scuola. Lo conferma anche il Sindaco Arena: fino alle medie si tornerà tra i banchi muniti di mascherina. Dopo una giornata di sanificazioni e pulizie riaprono anche gli asili per dare fiato ai lavoratori con figli. Tutto reso possibile dal passaggio ufficiale del Lazio nella zona arancione: per pochi giorni prima del rosso pasquale. Due giorni di ritorno alla normalità: in linea con l’ordinanza regionale del governatore Nicola Zingaretti. Nonostante le pressioni di molti presidi che chiedevano di mantenere la Dad. I ragazzi potranno effettuare un tampone rapido gratuito e senza certificato medico in tutti i drive in disposti nei luoghi di residenza.

Diversamente, a Montalto di Castro, il Sindaco ff Luca Benni ha firmato l’ordinanza di sospensione della ripresa attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado. Da giovedì primo aprile cominceranno le vacanze di Pasqua. Tutte scuole saranno chiuse fino a lunedì 5 aprile, giorno di Pasquetta. Sabato 4, domenica 5 (giorno di Pasqua) e lunedì 6 aprile tutta Italia tornerà in zona rossa: negozi chiusi, spostamenti vietati anche all’interno del proprio comune.