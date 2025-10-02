Sulla questione discariche il presidente Rocca ha totalmente ragione

02/10/2025 - 16:19



VITERBO - 'Sulla questione discariche il presidente Rocca ha totalmente ragione: ci aspettavamo una maggiore collaborazione dalle Province nell'individuazione dei siti dove realizzare nuovi impianti, ma la Regione è stata lasciata da sola. Da diversi mesi ormai gli uffici regionali, coadiuvati dalla giunta, stanno lavorando al piano rifiuti. Il documento è quasi completato e confidiamo di poterlo rendere attivo al più presto, ma è un dato di fatto che la collaborazione istituzionale sia stata inesistente. Come ha sottolineato Rocca, siamo stati costretti a lavorare in solitaria, senza che dalle Province siano arrivate indicazioni sulle aree in cui costruire nuove discariche'. A dichiararlo, in una nota, è il consigliere regionale Giulio Zelli. 'In qualità di presidente della commissione Ambiente - prosegue Zelli - non posso fare altro che prendere atto con estremo rammarico di questa situazione.

Essendo quella dei rifiuti nella nostra regione una vera e propria emergenza da anni, con una sola discarica rimasta operativa a farsi carico dei conferimenti di tutte e cinque le province, ci aspettavamo dagli enti locali la massima disponibilità a lavorare in sinergia sulla programmazione del nuovo piano rifiuti. Non c'è altra strada: siamo obbligati a realizzare nuove discariche e ogni singola provincia dovrà raggiungere l'autonomia nel ciclo di gestione, perché Viterbo sta per raggiungere il livello di saturazione e non possiamo restare a guardare impassibili. È chiaro che questo contesto sia da tempo insostenibile, l'obiettivo è quello di tutelare il territorio viterbese e porteremo a termine il piano rifiuti, con o senza la collaborazione delle Province'. Il consigliere conclude: 'Mi auguro che l'opposizione, in particolare il Partito Democratico, abbia l'onestà di evitare speculazioni elettorali e riconosca la qualità del lavoro svolto dall'amministrazione di centrodestra sui rifiuti. Da ultimo il successo del bando sulla raccolta differenziata, con 76 Comuni, un'Unione di Comuni ed una Comunità Montana che si divideranno quasi 19 milioni di euro.

Noi siamo al governo della Regione e ci assumiamo con orgoglio le gli oneri che questo comporta. Tuttavia, è giunto il momento che anche i sindaci e i presidenti delle Province si assumano le loro responsabilità politiche in questa delicata situazione. Questa situazione come sappiamo è figlia di una gestione decennale disastrosa targata Zingaretti, Pd e centrosinistra e gli elettori ci hanno scelti per rimediare anche e soprattutto a questa sciagura. Ogni provincia del Lazio è chiamata a fare la propria parte, l'accoglienza dei rifiuti sui propri territori è una necessità urgente dalla quale nessun ente deve sottrarsi'.