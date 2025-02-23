'Sulla cava San Silvestro, l'amministrazione Giampieri non ha una strategia chiara'

I consiglieri di opposizione bacchettano sindaco e assessore: 'Nessuna intenzione di difendere territorio'

23/02/2025 - 09:30



CIVITA CASTELLANA - Sulla realizzazione della cava di inerti in località San Silvestro l'opposizione torna all'attacco della giunta guidata dal sindaco Giampieri e dell'assessore all'ambiente Massimiliano Carrisi.

'È ormai innegabile - scrivono i consiglieri - che il nostro territorio è sotto attacco, oggetto di troppe attenzioni di chi vorrebbe trasformarlo in una discarica. Accanto alla madre di tutte le battaglie, contro il deposito nazionale di scorie nucleari, ce n’è una altrettanto importante da combattere per scongiurare che la cava di San Silvestro di trasformi in una discarica di inerti. Nonostante i nostri continui tentativi di tenere alta l’attenzione non possiamo non denunciare la totale negligenza dell’amministrazione comunale e dell’assessore all’ambiente Massimiliano Carrisi. A pochi giorni dalla scadenza dei termini e dell’imminente avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale non è ancora stata elaborata una strategia chiara ma si riferisce ai consiglieri comunali di essere ancora nella fase di valutazione del da farsi'.

'L’assessore - continua la nota - rifiuta un confronto, anche di fronte ad un nostro contributo che ha già portato alla stesura di diverse osservazioni e che potrebbe essere utile e decisivo per una reale tutela del territorio.

Infatti esiste la concreta possibilità, prospettata non solo da noi ma anche dal Biodistretto, di far leva su importanti vizi di forma per chiedere formalmente alla Regione con apposita istanza l’annullamento del procedimento amministrativo. Così come procedere in via del tutto cautelativa alla presentazione delle osservazioni tecniche entro i termini previsti dalla legge. E allo stesso modo richiedere alla stessa Regione un riscontro formale ai vizi sottolineati successivamente al consiglio straordinario da noi richiesto.

'C’è purtroppo la netta sensazione - concludono - che non ci sia la benché minima volontà da parte dell’assessore di difendere il nostro territorio per non entrare in contrasto con una Regione guidata dal suo stesso partito.Sarebbe un errore madornale che cercheremo di scongiurare fino all’ultimo giorno, tenendo altissima l’attenzione su una vertenza troppo importante per essere sacrificata sull’altare della politica. Piuttosto che preoccuparsi di uno scontro politico con la Regione e del suo destino politico personale, l’assessore attivi i suoi riferimenti in regione per lottare insieme contro l’ennesima aggressione alla nostra città.

I consiglieri Comunali

Simone Brunelli e Nicoletta Tomei (Pd); Valerio Biondi (M5S); Yuri Cavalieri e Daniela Pinardi (RC) e Domenico Cancilla