Subbuteo tradizionale, Marco Perotti atteso al Guerin Sportivo di Vitorchiano

Il ternano parteciperà alla terza tappa del prestigioso circuito nazionale in programma il 28 marzo nella palestra Fratelli Chiaroni

09/03/2026 - 15:41



di Francesco Cozza Caposavi Vesmile

VITORCHIANO - Prosegue la stagione del subbuteo tradizionale e tra i protagonisti attesi alla prossima tappa del circuito nazionale c’è anche il ternano Marco Perotti. Il giocatore umbro sarà infatti tra i partecipanti al Guerin Sportivo di Subbuteo Tradizionale in programma sabato 28 marzo a Vitorchiano, in provincia di Viterbo.

Perotti arriva all’appuntamento dopo la buona prestazione ottenuta nel torneo di subbuteo classico Fisct Lazio disputato domenica 8 marzo a Roma Fontenuova, risultato che gli ha consentito di confermare il primo posto nel ranking dei giocatori fuori regione.

La competizione sportiva è organizzata dall’Asd Viterbese Subbuteo in collaborazione con la Federazione italiana sportiva calcio tavolo (Fisct) e il Settore nazionale Subbuteo Opes Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, con il patrocinio del Comune di Vitorchiano. L’evento si svolgerà nella palestra Fratelli Chiaroni, in piazza San Pietro, e rappresenta la terza tappa del circuito nazionale.

Marco Perotti, tesserato Fisct con il club rossoblù del Taranto, cercherà di ottenere un buon piazzamento per conquistare punti preziosi per il ranking nazionale.

Il Guerin Subbuteo è uno dei tornei più prestigiosi nella storia di questa disciplina. Nato alla fine degli anni Settanta dalla collaborazione tra la rivista Guerin Sportivo e l’importatore Parodi, rappresentò per molti anni il sogno dei subbuteisti italiani, diventando il simbolo dell’epoca d’oro del gioco negli anni ’70 e ’80, con competizioni suddivise tra categorie juniores e seniores e finali nazionali per decretare i campioni.

Oggi la manifestazione è tornata protagonista grazie alla Fisct, che ha rilanciato il marchio a partire dal 2021. Il circuito comprende sia il calcio da tavolo, evoluzione agonistica moderna della disciplina, sia il subbuteo tradizionale che utilizza materiali simili a quelli storici.

La stagione 2026 è già entrata nel vivo. La prima tappa si è disputata a Modugno all’inizio di febbraio per la disciplina del calcio tavolo, mentre la seconda si è svolta a Bari tra il 28 febbraio e il 1° marzo, con tornei individuali e a squadre nelle categorie Open e Cadetti.

A Vitorchiano sono attesi giocatori provenienti da tutta Italia e numerosi club, che si sfideranno sia nel torneo individuale di sabato 28 marzo sia nella competizione a squadre prevista per domenica 29 marzo. Un appuntamento che promette spettacolo e che vedrà Perotti tra i protagonisti più attesi.