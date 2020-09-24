Strategia, intuito o fortuna: come si vince alla roulette?

24/09/2020 - 18:06



La roulette, spesso soprannominata la regina dei giochi di casinò, è un gioco d’azzardo molto famoso, il primo per numero di giocatori tra quelli da tavolo. È così famoso che è diventato un'icona della nostra cultura e ha fatto la sua comparsa in moltissimi libri e film. Chi non ha mai sentito il croupier pronunciare la mitica frase “rien ne va plus” al cinema o in tv?

Se tanti pensano che la roulette sia sempre e solo fortuna, la realtà di questo bellissimo gioco è un po' diversa. La fortuna fa certamente la parte da leone – come del resto in qualunque gioco d'azzardo - ma non si tratta soltanto di buttare una pallina su una ruota mentre gira ed aspettare che si fermi.

Ma qual è l’ingrediente che conta di più per vincere al gioco di roulette? Esiste qualche strategia che aumenta le proprie probabilità di vincere? Diversi “guru” dei casinò online affermano che sì, ci sono delle strategie vincenti, ma è davvero così? Vediamo insieme le strategie più famose e proviamo a capire se funzionano davvero.

I giocatori di roulette hanno sviluppato nel corso del tempo delle strategie che hanno lo scopo di aumentare le loro probabilità di vincita sulla casa. Ecco quali sono le più note.

- Puntare sempre sul rosso

Questa strategia consiste nel scommettere soltanto sul rosso per un numero determinato di giri consecutivi. È facile pensare che rimanendo fedeli a una puntata, questa prima o poi debba per forza uscire. In realtà le probabilità di vincita sono sempre le stesse ad ogni puntata, e non sono affatto influenzate da quanto accade nelle puntate precedenti. In teoria, è possibile puntare per un milione di volte sul rosso e non vincere mai.

- Puntare sul lungo termine e raddoppiare la puntata

Questa strategia impone al giocatore di puntare il doppio del giro precedente in caso di perdita, così da tornare alla situazione iniziale in caso di vincita. Ma questa strategia suppone una quantità di soldi “infiniti” e ha spesso l’effetto contrario sul giocatore, perché quando non può più fare delle scommesse (perché non ha più soldi), perde tutto. Non bisogna dimenticare che nei giochi di casinò la casa è sempre in vantaggio, e statisticamente sul lungo andare vincerà sempre.

- Usare la strategia meccanica

È una strategia molto particolare perché, rispetto alle altre, si basa davvero sulla scienza e non solo su intuizioni statistiche che in realtà hanno poco valore. Questa strategia ha lo scopo di identificare le debolezze e le imperfezioni fisiche del disco della roulette cronometrando la ruota mentre gira. Partendo dal principio che il disco della roulette è costruito da un essere umano, non può essere perfetto e avrà per forza qualche difetto che farà sì che la pallina finisca in un numero più di 1 volta su 35. Questa strategia impone al giocatore una lunga osservazione per molti giri al fine di stabilire le probabilità del vantaggio sulla casa. Naturalmente, può avere senso solo nei casinò di terra, e sempre che il personale non vi becchi! Nei casinò online a determinare l'esito del gioco è un software.

Come migliorare davvero le proprie possibilità di vincita

Detto questo, vi sono delle piccole azioni che voi potete compiere per incrementare davvero le vostre probabilità di vincita o perlomeno limitare le mosse sbagliate . Una di queste è il gioco online gratuito.

Oggi è possibile trovare in rete dei siti specializzati che propongono dei giochi di roulette online gratis, e che permettono di allenarsi alla roulette e divertirsi in tutta sicurezza. Giocare online senza spendere nulla costituisce una soluzione ideale a costo zero per chi vuole divertirsi senza rischiare. E consente di prendere dimestichezza con il gioco e imparare a controllare le puntate, per farle durare e limitare le perdite.

È infatti questa la chiave: diminuire il denaro perso, in modo da divertirsi più a lungo e, chissà, magari anche portare a casa una bella vincita.

Quindi, cosa ci vuole per vincere alla roulette?

Arriviamo all’ultimo punto: per aumentare le proprie probabilità di vincita al gioco di roulette, bisogna avere più intuito, fortuna o strategia? La risposta è: decisamente più fortuna. Come lo dice il loro nome, i giochi d’azzardo si basano sulla fortuna, è l’elemento centrale che determina chi vince e chi perde.

Ma, come per ogni gioco, giocare senza averlo studiato un minimo e senza aver sviluppato dei piccoli trucchi che vi possono dare quella spinta in più per vincere è deleterio.

Poi ovviamente ci vuole anche l’intuito, forse l’elemento più sottile, quella voce nella nostra testa che ci dice quando giocare e quando non farlo, che sicuramente aiuta a buttarsi o a ritirarsi nei momenti giusti.