Strade e sicurezza: il sindaco Vita torna alla carica

Il primo cittadino chiede chiarimenti sulla realizzazione di due rotatorie nel comune nepesino

08/07/2023 - 04:01



NEPI - Rotatoria in località La Gabelletta, quando partiranno i lavori? Sollecitato dalla curiosità di numerosi cittadini, il sindaco Franco Vita ha riproposto la questione al presidente della regione Lazio Francesco Rocca, durante un recente incontro. 'In quell'occasione - ha reso noto il primo cittadino - ho sollecitato l'avvio dei lavori per la realizzazione della rotatoria all'incrocio della Cassia con la Nepesina. Ho fatto altresì presente che il comune sta realizzando rotatorie con fondi propri per mettere in sicurezza i punti più critici della nostra viabilità cittadina'.

'In questi giorni - prosegue - ho ricevuto una lettera da parte dell’Anas con la quale viene richiesto all’Astral notizie sullo stato di avanzamento dei lavori di messa in sicurezza dell’incrocio in località Gabelletta, consistente nella realizzazione di una rotatoria”.

Il sindaco però rammenta che già nei mesi scorsi aveva inviato una nota all’Anas e all’Astral per chiedere chiarimenti sulla realizzazione della rotatoria. A tal proposito, ribadisce:'In forza della lettera dell’Anas , solleciterò nuovamente Astral e Anas per accelerarne la costruzione fornendo chiarimenti di cui mi sembra l’Anas non ne è a conoscenza”.

Nel ringraziare il presidente Rocca per l’interesse dimostrato, il primo cittadino torna alla carica per quanto riguarda la messa in sicurezza dell’incrocio della strada provinciale Sutrina con la strada regionale Astral in località Le Pantane:”Con la realizzazione di un’ulteriore rotatoria – avvisa - mi è stato assicurato che i relativi lavori sono nell’elenco di quelli in programma. Per questo, data l’alta incidenza di incidenti, solleciterò nuovamente gli enti preposti ad accelerare i tempi dell’intervento, ricordando che la relativa progettazione e i fondi necessari furono predisposti dall’allora assessore provinciale Santucci su mia sollecitazione circa 10 anni fa. In quel caso i relativi fondi furono girati, su disposizione del Consiglio Provinciale, per lavori urgenti sulle strade viterbesi e la rotatoria ha dovuto aspettare”.