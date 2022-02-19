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Storico accordo tra le Camere di Commercio di Roma e di Rieti-Viterbo
Merlani: 'L'intesa siglata porterà molte opportunità di sviluppo territoriale'. Tagliavanti: 'Formalizziamo un importante percorso di interscambio avviato da tempo'
19/02/2022 - 09:42

VITERBO – Bandi, progetti e opportunità di sviluppo le imprese del Reatino e della Tuscia. Questo l'obiettivo dello storico accordo di collaborazione istituzionale tra la Camera di Commercio Rieti-Viterbo e quella di Roma deliberato oggi durante la seduta della giunta camerale dell'Alto Lazio alla presenza in via straordinaria del presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti, del Segretario generale dell'Ente, Pietro Abate, e di una rappresentanza della Giunta dell'ente capitolino.

 

Oltre ad una unità di intenti molto forte, l'accordo prevede anche un'importante e fattiva collaborazione sul fronte delle attività promozionali, dei bandi a favore delle imprese e della partecipazione a manifestazioni fieristiche.

 

'Questo storico accordo permetterà alle imprese delle province di Rieti e di Viterbo di accedere a molti e più importanti progetti ed opportunità di sviluppo. – ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, Domenico Merlani – Una importante boccata d'ossigeno per sostenere in maniera concreta la ripresa economica'.

 

Per il Presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, 'l'accordo di oggi e' la formalizzazione di un importante percorso di reciproco interscambio avviato da tempo'. 'Si tratta – ha aggiunto - di uno strumento agile ed innovativo che andra' sicuramente a potenziare in modo concreto lo sviluppo del tessuto imprenditoriale tutto'.




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