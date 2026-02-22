Stop alla 'Rottamazione': il Comune gela famiglie e piccole imprese

Negata la proposta per pagare le tasse arretrate senza sanzioni

22/02/2026 - 00:51



MONTALTO DI CASTRO - Ieri in Consiglio Comunale si è discusso della nostra mozione sulla rottamazione quinquies.

Di cosa parliamo, concretamente?

Parliamo della possibilità di permettere a famiglie e piccole imprese in difficoltà di pagare i tributi arretrati senza sanzioni e interessi, con un piano sostenibile, dando una vera occasione per rimettersi in regola.

Non un regalo agli evasori.

Ma uno strumento per distinguere chi non paga per furberia da chi non paga perché non riesce.

La rottamazione quinquies è questo:

✔️ togliere il peso delle sanzioni

✔️ alleggerire gli interessi

✔️ permettere rateizzazioni realistiche

✔️ aiutare chi vuole pagare ma è schiacciato dalle difficoltà

L'Amministrazione ha scelto di dire no.

Ha preferito chiudersi su polemiche e comunicati, evitando di affrontare il merito della proposta. Eppure gli strumenti per differenziare le situazioni esistono e sono utilizzati in tanti Comuni.

La cosa che fa più riflettere è che in passato si sono trovate soluzioni transattive con grandi soggetti economici, riducendo il dovuto fino al 30-40%.

Quando si tratta dei 'grandi', si trova il modo.

Quando si tratta delle famiglie e delle piccole attività, improvvisamente non si può fare nulla.

Noi continueremo a proporre misure concrete, perché la politica deve servire la comunità, soprattutto nei momenti di difficoltà.

Sacconi Eleonora

Angelo Brizi

Luca Benni

Francesco Corniglia