Start up, supporto alle imprese e finanza agevolata, webinar il 27 maggio

Verrà presentato il nuovo servizio 'Sportello impresa'

22/05/2025 - 17:26



VITERBO - E' in programma il prossimo martedì 27 maggio a partire dalle ore 10 un webinar gratuito dal titolo 'Start up, supporto alle imprese e finanza agevolata' organizzato dalla Camera di Commercio Rieti Viterbo per presentare il nuovo servizio 'Sportello impresa' nato per offrire ad imprenditori, aspiranti imprenditori e imprenditrici, neet e studi professionali, un ventaglio di servizi di accompagnamento nel percorso di creazione, costituzione e avvio di una nuova attività, con particolare attenzione alle start-up giovanili, femminili, sociali, innovative e di immigrati.

Durante il webinar verranno presentati i portali di cui lo 'Sportello Impresa' si avvale per la ricerca delle misure più interessanti per il sostegno alla crescita e alla competitività delle imprese dell'alto Lazio. Tra questi il Portale Agevolazioni, promosso da Unioncamere insieme alle Camere di commercio, con il coordinamento di Innexta scrl ed in collaborazione con partner specializzati, rivolto a imprese e start up interessate a ricevere un report personalizzato sulle opportunità di finanziamento disponibili per i loro progetti di investimento, lo SNI Servizio Nuove Imprese, gestito da Unioncamere, che rappresenta un innovativo hub di informazione, formazione e assistenza tecnica alla creazione di impresa, lo Sportello Microcredito, attivo presso l'Ente Camerale, che costituisce un punto di contatto sull'autoimpiego e il microcredito del servizio messa a disposizione dall'ENM. Dopo l'apertura dei lavori a cura della dirigente area Servizi amministrativi e promozione della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, Federica Ghitarrari, interverrà la responsabile Servizio turismo marketing supporto alle imprese, internazionalizzazione e progetti europei Annamaria Olivieri, per presentare i servizi offerti dall'Ente camerale a supporto della finanza agevolata. Sarà poi il turno di Jacopo Chiari e Francesca Luccerini, rispettivamente referenti di Innexta e Unioncamere, che presenteranno il Portale Agevolazioni, e lo sportello SNI Servizio Nuove Imprese. Infine Francesca Martini dell'area Turismo e marketing della Camera presenterà lo Sportello impresa, per poi dare spazio al question time.

Per iscriversi al webinar utilizzare il seguente link: https://docs.google.com/forms/d/15lkuEZKVCw5amZe12GpwFnuI5qyXxmFSevdgLfqgkd0/edit

Per ulteriori informazioni scrivere a marketing@rivt.camcom.it.