Stanziati 500 milioni di euro per il comparto agricolo

Dipartimento agricoltura Fdi: 'Svolta storica a sostegno di tutta la filiera'

13/07/2024 - 08:42



VITERBO - 'Il governo Meloni e il ministro Francesco Lollobrigida coltivano il futuro dell'Italia. Con l'approvazione definitiva del decreto legge Agricoltura, il settore viene ricollocato al centro dell'agenda politica, quale pilastro fondamentale dell'economia e del made in Italy. Le risorse finanziarie messe in campo, per complessivi 500 milioni di euro, sono destinate a rilanciare il comparto dell'agricoltura, della pesca e di tutta la filiera. Si tratta di una svolta storica, dopo oltre mezzo secolo di latitanza da parte dei precedenti esecutivi, che darà nuovo impulso al settore primario sia sotto il profilo ambientale, sia sotto quello del rilancio economico. Una rotta, quella tracciata dal ministro Lollobrigida, che vanta una visione innovativa e strategica, tesa a prevenire le emergenze e non ad inseguirle. Di assoluta importanza, per il nostro territorio, lo stanziamento di ulteriori 40 milioni da destinare ai risarcimenti per i danni subiti dagli imprenditori agricoli a causa della Peronospora, una piaga che ha distrutto interi raccolti, mettendo in ginocchio tante aziende. Un ringraziamento doveroso al ministro Lollobrigida per il concreto impegno messo in atto a difesa dell'agricoltura, della pesca e dell'agroalimentare italiano, perché la tutela del settore primario rappresenta un interesse centrale per la nostra Nazione'.

Dipartimento Agricoltura Fratelli d'Italia Viterbo