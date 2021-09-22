Standing ovation per Four Frameworks

Lo spettacolo di Villa Giustiniani del 18 e 19 settembre è stato improntato sulle musiche di Antonio Vivaldi

22/09/2021 - 14:32



BASSANO ROMANO - Grande successo per lo spettacolo di danza “Four Frameworks” svolto sabato 18 e domenica 19 settembre nella suggestiva cornice di Villa Giustiniani, con la direzione artistica di Erika Bussi, le coreografie di Alessandra Bianchini e Umberto Desantis.

Lo spettacolo, organizzato dall’associazione “Comitato ufficiale per i mercatini del ‘600”, e in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Lazio, per la rassegna “Per aspera ad astra”, è stato improntato sulle musiche di Antonio Vivaldi con un arrangiamento tutto moderno, con performances di ballerini di eccezionale livello come Martina Barlattani e Joe Costa (Primavera), Erika Bussi e Umberto De Santis (Estate) e Gioia Tarulli e Leonardo Cristiani (Autunno), Serena Romoli (Inverno) e con la partecipazione di alcune promettenti allieve selezionate del Balletto di Viterbo (Giulia Nisini, Erika Dumitrasku, Maria Chiara CalistroniGiorgia Grillo, Mara Giacomelli, Asia Peroni) e della scuola DanzArte di Bassano Romano (Ilenia Altobelli, Noemi Bacci, Valeria Mentuccia, Stella Pasquali).

Standing ovation e dieci minuti di applausi del pubblico presente a Villa Giustiniani in entrambe le due serate che hanno registrato il tutto esaurito, per questo progetto che riporta in scena, dopo la situazione pandemica, danzatori di eccezionale talento della Tuscia.

Foto: Debora Pozzoli