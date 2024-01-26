Stadio 'Rocchi' e 'Rossi' una situazione tragicomica

M5s: 'Siamo veramente stanchi e preoccupati per questa situazione'

26/01/2024 - 08:45



VITERBO - Dalle ultime notizie sembrerebbe che la Regione abbia chiesto al Comune di Viterbo di procedere con l’accatastamento per poi trasferire la proprietà del bene. Il Comune di Viterbo ha dapprima sostenuto l’impossibilità di accatastare qualunque bene immobile di cui non si è proprietari, mentre ora sembrerebbe stia tornando indietro e stia procedendo con l'iter dell'accatastamento.

Noi come GT del M5S siamo veramente stanchi, ma anche preoccupati di questa storia, non c'è giorno che non leggiamo dalla stampa, riguardo questo tema, una marea di chiacchiere in pubblico, anziché agire per il bene comune.

È evidente che ci sia qualcuno che si sta prendendo gioco dei cittadini, tutti, non solo dei tifosi.

Il nostro unico interesse è sapere e vedere che le due strutture 'Rocchi' e 'Rossi' non versino in stato di abbandono come purtroppo oggi è e che siano luoghi opportunatamente conformati ed attrezzati per la pratica dello sport.

A questo punto ci poniamo delle legittime domande.

- perché nessuno, soprattutto in opposizione, non ritiene di fare un esposto al riguardo per accertare le responsabilità?

- perché chi ha governato negli anni precedenti, non ha mai ritenuto di accatastare e successivamente acquisire la proprietà del Rocchi se oggi gli stessi ritengono che sia fondamentale farlo?

- se la struttura non è accatastata ed è della Regione Lazio, quindi non di proprietà del Comune di Viterbo, com'è possibile che negli anni precedenti si è potuto affidare la gestione del Rocchi da parte di quest'ultimo?

- se la legge prevede che la struttura del Rocchi, essendo a rilevanza economica, per l'affidamento è imposto l'espletamento di una procedura di evidenza pubblica, come è possibile che il Comune di Viterbo negli anni abbia potuto affidare in gestione la struttura a nome e per conto della Regione e quest'ultima non sia intervenuta a contestare o contrastare questo modus operandi e quindi, non abbia portato avanti la Regione stessa la gara pubblica o quantomeno non ci sia un atto della Regione Lazio, in base alla legge, che permettesse al Comune di Viterbo di poterlo fare?

- riguardo l’accatastamento dello stadio Rocchi con posizioni contrapposte tra Comune e Regione, (o forse no?) sembrerebbe addirittura che con l’accatastamento ad oggi non ultimato per entrambe le strutture, non sarebbe stato possibile negli anni, fare tutto quello che è stato fatto, come ad esempio l'ampliamento, la riqualificazione, le gestioni varie arrivando ad oggi con la richiesta di fondi pnrr per la rigenerazione come la nuova tribuna prato giardino. Come è possibile che sia stato fatto tutto questo? Ed è regolare che lo abbia fatto il Comune di Viterbo anziché la Regione Lazio?

Siamo sicuri che chi ha avuto responsabilità amministrative, sia ieri che oggi, Sindaci e Governatori in primis, negli anni abbiano fatto tutto regolarmente?