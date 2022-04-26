ANNO 16 n° 207
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Cronaca Politica Spettacolo Cultura Economia Attualità Sind Appuntamenti Medicina Elezioni Scienza Segni
Spostamento della mostra mercato delle macchine agricole, il Codacons studia il ricorso al Tar
26/04/2022 - 11:02

TARQUINIA - Un ricorso al Tar del Lazio per ottenere la sospensione dello spostamento a Civitavecchia della Mostra Mercato delle Macchine Agricole. Lo sta studiando il Codacons, che ha raccolto le adesioni a possibili iniziative legali da parte delle prime imprese di Tarquinia danneggiate dallo spostamento, a partire dal Centro Benedetti.

Gli avvocati dell’associazione stanno valutando la possibilità di ricorrere alla giustizia amministrativa allo scopo di bloccare un provvedimento, quello che dispone il passaggio dell’evento da Tarquinia a Civitavecchia, che danneggia le imprese locali e i cittadini, privandoli di un importante appuntamento che attirava in città turisti e visitatori.

Il calendario fieristico del Lazio aggiornato al 28 marzo conterrebbe inoltre l’autorizzazione per lo svolgimento della “73esima mostra mercato delle macchine agricole, dei servizi e altro” dal 29 aprile al primo maggio proprio a Tarquinia, circostanza che potrebbe essere alla base di una possibile sospensione della decisione che sposta l’evento a Civitavecchia.




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo