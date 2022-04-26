Spostamento della mostra mercato delle macchine agricole, il Codacons studia il ricorso al Tar

26/04/2022 - 11:02



TARQUINIA - Un ricorso al Tar del Lazio per ottenere la sospensione dello spostamento a Civitavecchia della Mostra Mercato delle Macchine Agricole. Lo sta studiando il Codacons, che ha raccolto le adesioni a possibili iniziative legali da parte delle prime imprese di Tarquinia danneggiate dallo spostamento, a partire dal Centro Benedetti.

Gli avvocati dell’associazione stanno valutando la possibilità di ricorrere alla giustizia amministrativa allo scopo di bloccare un provvedimento, quello che dispone il passaggio dell’evento da Tarquinia a Civitavecchia, che danneggia le imprese locali e i cittadini, privandoli di un importante appuntamento che attirava in città turisti e visitatori.

Il calendario fieristico del Lazio aggiornato al 28 marzo conterrebbe inoltre l’autorizzazione per lo svolgimento della “73esima mostra mercato delle macchine agricole, dei servizi e altro” dal 29 aprile al primo maggio proprio a Tarquinia, circostanza che potrebbe essere alla base di una possibile sospensione della decisione che sposta l’evento a Civitavecchia.