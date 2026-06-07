Sport invernali, la Tuscia protagonista a Lazio Pianeta Sci

Dallo S.C. Viterbo 97, secondo nel Circuito Master Appenninico, ai successi individuali di Maria Giuseppina Caporossi, Umberto Macchi, Francesco Dimitri e Romolo Parenti

07/06/2026 - 16:48



VITERBO - È andata in scena a Roma la tradizionale festa degli sport invernali. Nella Sala Rossa delle Piscine del Foro Italico di Roma si è svolta la 43^ edizione di Lazio Pianeta Sci, durante la quale il Comitato Regionale Lazio Sardegna della FISI, in una atmosfera come sempre festosa e coinvolgente, chiamando a raccolta atleti, dirigenti, tecnici, appassionati e famiglie, ha premiato le sue eccellenze per i risultati conseguiti nella stagione appena conclusa. A fare gli onori di casa il Presidente del Comitato Fisi Lazio e Sardegna Andrea Ruggeri. Sono intervenuti tra gli altri il presidente del Coni Lazio Alessandro Cochi e il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. Tra i risultati di maggiore rilevanza della stagione quelli centrati da Sara Proietti Cignitti, Campionessa Italiana Under 16 di sci di fondo; da Giada Maria D'Onofrio, seconda classificata ai Campionati Italiani Assoluti di Snowboard Cross; e da Andrea Piccone, bronzo nel gigante dei Campionati Italiani Aspiranti. Così come di rilievo resta la prestigiosa vittoria per il secondo anno consecutivo del Winter Sport Club di Subiaco nella Coppa Italia di Skiroll. Tra i premiati anche Raffaella Ghirarduzzi e il promettentissimo Alfredo Nanni confermatosi tra i migliori slalomisti italiani della categoria Ragazzi. Consegnate nell'occasione anche le benemerenze FISI a dirigenti e società che si sono messe in luce nella stagione 2024/25 andati a Franco Ruggeri, allo SC Winter Sport di Subiaco e allo SC Giornalisti Italiani Sciatori.

Molti riconoscimenti sono arrivati nella Tuscia a cominciare dallo splendido secondo posto dello S.C. Viterbo '97 nella classifica per Società del 3° Circuito Master Appenninico, manifestazione molto partecipata del frenetico Pianeta Master. E' stato il Presidente dello storico sci club Stefano Zucchi a ritirare lo splendido trofeo davanti ad una folta e qualificata platea comprensibilmente soddisfatto. 'E' un risultato importante e significativo che ci ripaga dei tanti sacrifici sostenuti in questi anni. Un grazie a tutti i nostri atleti che hanno contribuito a centrare questo straordinario risultato'. Dello stesso team premiati anche Maria Giuseppina Caporossi (C7) vincitrice del titolo regionale di gigante e Umberto Macchi (B7) che si è aggiudicato il Circuito Master Appenninico nonché classificato secondo nel Trofeo Mechelli. Riconoscimenti importanti sono andati anche a Francesco Dimitri vincitore del 3° Circuito Master Appenninico (categoria A5), campione regionale di slalom e gigante, secondo nel Trofeo Mechelli e neo-convocato con la Nazionale Italiana Master di sci alpino ed al suo compagno di team (S.C. CZERO6) Romolo Parenti campione regionale di slalom (B8).

Come da tradizione la kermesse si é conclusa con l'attesa premiazione del 33° Trofeo Girolamo Mechelli, uno degli eventi di maggiore rilevanza nel calendario regionale, vinto dallo S.C. MM CREW SSD, davanti a S.C. Orsello, S.C. Livata, S.C. CZERO6, S.C. Snow Side Team. Premiati anche atleti e società del 32° Trofeo Intercral e del 3° Circuito Master Appenninico-Trofeo BCC Roma.

'Quella appena conclusa - ha sottolineato Andrea Ruggeri nel suo discorso di apertura - è stata una stagione importante per gli sport invernali. Le Olimpiadi di Milano/Cortina hanno portato lustro a tutto il movimento ma anche qui nel Lazio abbiamo avuto grandi soddisfazioni, dalle nostre società e dai nostri atleti che hanno conseguito risultati importanti anche a livello nazionale. Siamo alla fine di un quadriennio che certamente va in archivio registrando una crescita importante, a tutti i livelli, dell'attività del nostro comitato. Alla base ci sono la programmazione, l'impegno e la grande passione profusi dalle nostre società e dal CLS. Un processo che certamente troverà ancora maggiore concretezza nei prossimi anni '.

'In una giornata come questa, in cui Roma è un crogiolo di attività e di eventi sportivi - ha sottolineato Alessandro Cochi - ho voluto fortemente essere qui insieme al presidente Ruggeri e ai protagonisti della stagione degli sport invernali. Con le vostre vittorie e con l'organizzazione di tante gare avete dimostrato che anche lo sci, nonostante le oggettive difficoltà ambientali, può raggiungere livelli di eccellenza anche nella nostra regione. Il Coni sarà al vostro fianco per sostenere le vostre iniziative. Complimenti a tutti '.