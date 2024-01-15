Sport- Karate: la Asd Tora Dojo risultati oltre le aspettative

Schierato un atleta nella specialità kata riservata alle cinture nere

15/01/2024 - 16:48



VITORCHIANO - Domenica 14 gennaio 2024, presso il 1° Reparto Mobile della P.S. di Roma “Caserma S. Gelsomini”, si è svolta la Fase Regionale di Qualificazione Ka/Ku al Campionato Italiano Assoluto 2024, organizzata dal Comitato Regionale Lazio Karate – FIJLKAM (FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI – CONI).

La competizione di categoria “senior”, aperta anche alle classi giovanili, ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta la regione che si sono affrontati nelle varie categorie e specialità secondo il nuovo regolamento ufficiale FIJLKAM, per l’accesso alla massima serie nazionale.

La A.S.D. Tora Dojo Karate Viterbo, diretta dal tecnico FIJLKAM Alessandro Ruggeri, che svolge la sua attività presso la palestra 2shuren Wellness Club di Viterbo, ha schierato 1 atleta nella specialità kata riservata alle cinture nere. Il giovane atleta viterbese Stefano Storcè, di soli 17 anni, ha ben figurato conquistando, oltre ogni aspettativa, addirittura la finale per la medaglia di bronzo. La maggiore esperienza degli atleti senior ha avuto la meglio sul giovane viterbese, che ha portato a casa un onorevole 5 posto e strappato il pass per la finale nazionale.

Considerato il livello della competizione, il risultato regionale conseguito è ancora una volta il frutto dell’impegno e del sacrificio dell’atleta che, torna nella Tuscia, con un bagaglio arricchito dall’esperienza nella “seria A” nazionale e lo proietta direttamente verso nuove sfide, il Campionato Italiano Assoluto 2024, dove dovrà confrontarsi con atleti professionisti, alcuni dei quali addirittura di livello Olimpico.

Tali risultati ripagano l’impegno del tecnico e sono motivo di orgoglio dell’Associazione che opera sul territorio e promuove i valori dell’arte marziale anche in un contesto agonistico.