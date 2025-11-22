Sport, il talento giovanile. A Viterbo una mattinata dedicata ai campioni di domani

AllAula Magna dellIC Pietro Egidi confronto tra istituzioni, tecnici e psicologi dello sport. Premiati i giovani atleti della Tuscia

22/11/2025 - 15:58



VITERBO - Il 25 novembre 2025 l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Pietro Egidi ospiterà “Sport – Il Talento Giovanile”, una mattinata interamente dedicata alla crescita, alla formazione e alla valorizzazione dei giovani atleti. L’evento, promosso da ANSMES con il patrocinio del Comune di Viterbo, del CONI e della FIDAL, riunirà dirigenti scolastici, amministratori, tecnici federali e specialisti per un confronto ricco di spunti sul tema del talento nello sport.

La giornata avrà inizio alle 9:30 con i saluti di:

Monica Cavalletti , dirigente scolastica;

Chiara Frontini , sindaca di Viterbo;

Emanuele Aronne , assessore allo sport;

Stefano Mei, presidente nazionale FIDAL.

L'’importanza dello sport come strumento educativo, capace di formare i giovani non solo a livello atletico, ma anche umano e sociale.

Ad alternarsi sul palco esperti del settore:

Fabio Martelli , presidente regionale FIDAL, che ha illustrato le attività giovanili nel Lazio;

Roberto Fabbricini , maestro dello sport, con un intervento sul talento come “combinazione di più fattori”;

Maria Chiara Milardi , vice fiduciaria tecnica giovanile FIDAL, che ha affrontato il tema “TALENTO SI… ma senza etichetta”;

Sergio Roticiani di AIAC Roma, con una riflessione sulla selezione del talento e sul rischio di drop-out;

Antonio De Lucia , presidente nazionale della Società Psicologi dello Sport, che ha spiegato come preservare psicologicamente il talento giovanile;

Rosanna Ripamonti, tecnica federale FGI, che ha parlato di “La chiave del talento”.

A moderare l’incontro, il presidente ANSMES Viterbo Alessandro Pica.

Uno dei momenti più attesi della mattinata sarà la consegna del Premio ANSMES Sport Giovani 2025, riconoscimento destinato a giovani atleti che rappresentano eccellenza, impegno e passione nelle rispettive discipline. I premiati:

Alessandro Guerrini , atleta calciatore ASD Lo Zucchero Filato Special Olympics

Matilde Casini , atletica leggera – velocista

Matilde Bertini , atletica leggera – salto in alto

Tommaso Peroni , atletica leggera – decatleta

Andrea Spiti , atletica leggera – decatleta

Adele Anna Pagani , ginnastica artistica

Arianna Bertinelli, Fitetrec-Ante – addestramento classico

Un parterre di giovani promesse che hanno già mostrato talento e determinazione nei loro percorsi sportivi.