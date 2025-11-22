VITERBO - Il 25 novembre 2025 l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Pietro Egidi ospiterà “Sport – Il Talento Giovanile”, una mattinata interamente dedicata alla crescita, alla formazione e alla valorizzazione dei giovani atleti. L’evento, promosso da ANSMES con il patrocinio del Comune di Viterbo, del CONI e della FIDAL, riunirà dirigenti scolastici, amministratori, tecnici federali e specialisti per un confronto ricco di spunti sul tema del talento nello sport.
La giornata avrà inizio alle 9:30 con i saluti di:
Monica Cavalletti, dirigente scolastica;
Chiara Frontini, sindaca di Viterbo;
Emanuele Aronne, assessore allo sport;
Stefano Mei, presidente nazionale FIDAL.
L'’importanza dello sport come strumento educativo, capace di formare i giovani non solo a livello atletico, ma anche umano e sociale.
Ad alternarsi sul palco esperti del settore:
Fabio Martelli, presidente regionale FIDAL, che ha illustrato le attività giovanili nel Lazio;
Roberto Fabbricini, maestro dello sport, con un intervento sul talento come “combinazione di più fattori”;
Maria Chiara Milardi, vice fiduciaria tecnica giovanile FIDAL, che ha affrontato il tema “TALENTO SI… ma senza etichetta”;
Sergio Roticiani di AIAC Roma, con una riflessione sulla selezione del talento e sul rischio di drop-out;
Antonio De Lucia, presidente nazionale della Società Psicologi dello Sport, che ha spiegato come preservare psicologicamente il talento giovanile;
Rosanna Ripamonti, tecnica federale FGI, che ha parlato di “La chiave del talento”.
A moderare l’incontro, il presidente ANSMES Viterbo Alessandro Pica.
Uno dei momenti più attesi della mattinata sarà la consegna del Premio ANSMES Sport Giovani 2025, riconoscimento destinato a giovani atleti che rappresentano eccellenza, impegno e passione nelle rispettive discipline. I premiati:
Alessandro Guerrini, atleta calciatore ASD Lo Zucchero Filato Special Olympics
Matilde Casini, atletica leggera – velocista
Matilde Bertini, atletica leggera – salto in alto
Tommaso Peroni, atletica leggera – decatleta
Andrea Spiti, atletica leggera – decatleta
Adele Anna Pagani, ginnastica artistica
Arianna Bertinelli, Fitetrec-Ante – addestramento classico
Un parterre di giovani promesse che hanno già mostrato talento e determinazione nei loro percorsi sportivi.